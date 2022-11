https://sputniknews.lat/20221111/las-lesiones-dejan-fuera-de-catar-2022-a-un-buen-numero-de-jugadores-1132360292.html

Las lesiones dejan fuera de Catar 2022 a un buen número de jugadores

MOSCÚ (Sputnik) — A poco más de una semana para que inicie la Copa Mundial de fútbol Catar 2022, son muchos los futbolistas que tendrán que ver el torneo desde... 11.11.2022, Sputnik Mundo

A la lista de importantes figuras que se pierden la cita por la no clasificación de sus equipos se suman los que han sufrido algún tipo de lesión, en su mayoría graves, y no podrán estar en las canchas del pequeño país del golfo Pérsico.Si ya nos parecía difícil un Mundial sin Erling Haaland, (Noruega), Mohamed Salah (Egipto), Jan Oblak (Eslovenia), Marco Verratti y Gianluigi Donnarumma (Italia), Riyad Mahrez (Argelia), David Alaba (Austria) Luis Díaz (Colombia), ahora se suma una nueva lista de ausentes.Cuando ya se han dado a conocer la mayoría de las convocatorias para Catar 2022, sabemos que hay muchos grandes nombres que se quedan fuera por las infortunadas lesiones.Los grandes ausentesEntre los grandes que se harán notar por ausentes están dos centrocampistas franceses, los campeones del mundo en Rusia 2018 Paul Pogba y N'Golo Kanté. El primero sufrió una lesión en los meniscos de su rodilla derecha a fines de julio. Al inicio apostó por no operarse en verano, pero finalmente tuvo que pasar por el quirófano en septiembre. Hace unos días su representante confirmó su ausencia en el Mundial.Mientras que Kanté, de 31 años, se resintió de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y tuvo que ser operado, por lo que no llegará a tiempo para la justa del orbe.Varios ausentes tendrá Alemania, siempre entre las favoritas, entre ellos Marco Reus, delantero del Borussia Dortmund, quien ya se perdió el Mundial del 2014 por una lesión en las semanas previas y ahora nuevamente se queda fuera, por una lesión del ligamento lateral de un tobillo.También se bajan del tren teutón Timo Werner (Leipzig) que hace unos días se rompió un ligamento de su tobillo izquierdo en un partido de Champions League.Otro con grandes actuaciones es el lateral derecho del Chelsea, Reece James (Inglaterra), que se lesionó en la rodilla en un partido de Champions. El club de Londres informó que era una distensión de ligamentos. Y por la otra banda inglesa no estará Ben Chilwell (Chelsea) que tuvo una lesión que lo alejará de los terrenos hasta el próximo mes de febrero.Portugal se sentirá la ausencia del atacante del Liverpool Diogo Jota, que es baja tras lesionarse en una pantorrilla.Argentina se va a Catar sin Giovani Lo Celso (Villarreal), por el desgarre con desprendimiento que sufrió en el bíceps femoral derecho.En tanto, el volante uruguayo Mauro Arambarri (Getafe) tendrá una baja prolongada por sus problemas de tobillos.Otro con mala suerte fue el defensor del Atlanta United Miles Robinson (Estados Unidos), que se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda en mayo.También verá los toros desde la barrera el extremo del Sevilla Jesús Corona (México). El 'Tecatito' sufrió una fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo.Otros ausentesLa lista es larga y todavía se pueden sumar algunos más pero hasta ahora también se quedan fuera de Catar 2022 el portero Mike Maignan (Francia), Philippe Coutinho (Brasil), Georginio Wijnaldum (Países Bajos), Joao Rojas (Ecuador), Tarik Tissoudali (Marruecos), Jakub Moder (Polonia), Rhys Norrington-Davies (Gales), Maxime Crépeau (Canadá), Yuta Nakayama (Japón) y Chris Richards (Estados Unidos).Mientras, hay un grupo de jugadores que se montaron en el último vagón pero que no sabemos si podrán disputar algún encuentro en la cita mundialista.Uno de ellos es el argentino Paulo Dybala, que tuvo un desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda tras patear un penal a inicios de octubre. Su entrenador lo incluyó en la selección albiceleste y se espera que vuelva a las canchas este fin de semana para el último partido de la Roma.Mucha sorpresa suscitó la convocatoria de Sadio Mané (Senegal), pues el actual atacante del Bayern Munich sufrió una lesión en la cabeza del peroné hace unos pocos días.El defensor central del Barcelona Ronald Araújo (Uruguay) fue operado a comienzos de octubre y va llegar a la Copa del Mundo sin actividad deportiva. También va con poco ritmo su compatriota y compañero de la zaga Diego Godín, que sufre una tendinopatía rotuliana que le impidió jugar poco en los últimos cuatro meses.De igual forma veremos que pasa con Álvaro Morata (España), Eric García (España) y Raúl Jiménez (México), entre otros.Faltan días para el inicio del Mundial el próximo domingo 20 de noviembre, así que es probable que alguno más se caiga de las listas presentadas por sus entrenadores. Por ahora solo queda cruzar los dedos y esperar que las lesiones los dejen disfrutar de esta fiesta del fútbol.

