Presidente de Ecuador firma nueva Ley de Comunicación

"No queremos una sociedad en la que los medios operen bajo amenaza; no queremos una sociedad donde los contenidos de medios sean influenciados o controlados por políticos", afirmó el mandatario.En un comunicado, la Presidencia señaló que la nueva Ley de Comunicación protege la libertad de expresión.Esta ley reemplaza a la que estaba vigente desde 2013, a la que Lasso calificó este día como "ley mordaza" tras arrojarla a la basura de forma simbólica.En su discurso desde la ciudad de Guayaquil, el presidente aseguró que va a proteger la ley y dijo que su entrada en vigencia es una victoria que no pertenece sólo al Gobierno sino a todo el Ecuador democrático.El jefe de Estado consideró crucial la entrada en vigor de este nuevo texto, al que consideró "pieza fundamental del Ecuador de paz".Lasso arremetió contra los políticos que "son cercanos aliados" de los criminales porque comparten el mismo fin de desestabilizar el gobierno y la democracia,El presidente había vetado parcialmente el proyecto, la primera parte por inconstitucionalidad, que fue aceptada por la Corte Constitucional en su mayoría, mientras que la segunda parte debía resolverse en el Pleno.El 30 de octubre, en el debate del pleno, la Asamblea Nacional ratificó tres artículos (1, 24 y 44), contenidos en el proyecto inicial presentado por el órgano parlamentario, los cuales apuntan a la desconcentración de las frecuencias, la promoción del desarrollo de capacidades técnicas de los medios comunitarios y a la distribución de los ingresos por publicidad del Estado, el 34 por ciento de los cuales deberá destinarse a estos.

