Retirada de Jersón: "Lo importante es destruir al Ejército enemigo"

Retirada de Jersón. La anunció el general del Ejército ruso, Serguéi Surovikin. El objetivo: formar una nueva línea de defensa a lo largo del río Dniéper. Al... 11.11.2022, Sputnik Mundo

Lo importanteAl tomar el mando de la operación militar especial, el propio Surovikin avisó sobre la posibilidad de tomar decisiones difíciles. Esta decisión del repliegue se ha anunciado tras la evacuación de más de 115.000 personas desde la ciudad que ha estado siendo hostigada por las fuerzas del régimen de Kiev.En este sentido, Fernando Moragón echa mano a la historia para explicar esta medida y hace referencia a Moltke el Viejo [Karl Bernhard von Moltke], el famoso general alemán que consiguió la reunificación alemana, siendo él el militar que llevó a cabo las operaciones de las guerras y el canciller Otto von Bismarck la parte política."Pues él [Moltke el Viejo], quien es uno de los grandes militares de la historia, dijo que lo importante, la función fundamental de un Ejército, no es ocupar territorio: eso es un error desde el punto de vista militar. Lo importante es destruir, derrotar al Ejército enemigo. Una vez que has derrotado al Ejército enemigo ya ocupas todo el territorio que quieres, o haces lo que te da la gana".Objetivos originalesMoragón recuerda que "inicialmente para justificar la operación militar especial rusa, de los tres objetivos que se fijaron, uno de ellos era desmilitarizar, que es una forma suave de decir 'destruir al Ejército enemigo'. No debemos guiarnos demasiado por cuánto territorio ocupa uno, u otro, porque uno de los objetivos fundamentales de Rusia, es destruir las capacidades militares de Ucrania"."Con lo cual, eso no tiene que estar relacionado directamente con que ocupes más o menos territorio, con que te retires o te repliegues, o con que avances. Es decir, los rusos pueden estar cumpliendo ese objetivo de destruir las capacidades del Ejército ucraniano, al mismo tiempo que para ello, por motivos estrictamente estratégicos o tácticos, etc., se retiren de alguna parte", concluye Fernando Moragón.

