Ron DeSantis, el gobernador republicano que provocó la ira de Donald Trump

Donald Trump (2017-2021) acusó deslealtad de parte del gobernador reelecto del estado de Florida, Ron DeSantis, luego de que el político republicano insinuara en una entrevista con Fox News la posibilidad de competir dentro del republicanismo por una opción presidencial en competencia con el propio Trump.Trump sostuvo en un comunicado que su apoyo electoral fue clave para que DeSantis —a quien llamó 'Ron DeSanctimonious', de forma despectiva—, se hiciera en un primer mandato con la gobernación de Florida en 2018.El exmandatario evidenció su frustración luego de que los candidatos republicanos apoyados por su figura no resultaron electos en la "ola roja" que se vaticinó en las pasadas elecciones de medio término, junto con el apoyo de sectores conservadores del republicanismo al político floridano como posible candidato presidencial para 2024."Si hablamos de lealtad o de clase, esa no es realmente la mejor respuesta", afirmó Trump en su comunicado ante la posibilidad de competir con DeSantis en la interna, a la vez que acusó a los medios conservadores de operar en su contra al evidenciar su apoyo al gobernador de Florida.DeSantis 2024La holgada victoria del candidato a la reelección en Florida con alrededor de un 20% de ventaja sobre su competidor, el demócrata Charlie Crist, catapultó sus credenciales como un serio competidor en la disputa presidencial dentro del Partido Republicano.DeSantis, de 44 años de edad, esquiva las preguntas directas sobre posibles aspiraciones presidenciales pero tampoco se toma el trabajo de negarlas, al afirmar en su discurso de aceptación del cargo que "apenas empecé a pelear", suscitando la furia de Trump."Creo que estaría cometiendo un error, creo que a la base de votantes no le gustaría eso: no creo que sea bueno para el partido", agregó.Al menos en Florida, su estado de origen, las encuestas le dan una ventaja en la carrera republicana a la presidencia de alrededor de 22 puntos porcentuales sobre Trump, de cara a las primarias de 2024, según el sondeo reciente de Victory Insights.Agenda conservadora 2.0Ron DeSantis se caracteriza por posturas ultraconservadoras desde que aspiró a un escaño en la Cámara de Representantes en 2012, en cuya campaña abogó por reducir el Estado, bajar la carga impositiva, hasta críticas a la "tendencia del Gobierno de Barack Obama (2009-2017), de querer intervenir en prácticamente cualquier tema" del qué hacer estadounidense, desde la "temperatura del planeta" hasta la "orientación sexual de los niños".Negador de la pandemia por COVID-19 y crítico abierto de los esquemas de vacunación y el uso de mascarillas en el estado de Florida, ha sido polémico en cuanto a declaraciones sobre inmigrantes, seguridad fronteriza, género y educación.Durante la campaña por la gobernación de Florida negó ser un prohibicionista del aborto, sin embargo, aprobó una ley estatal que lo prohibe luego de transcurridas 15 semanas de gestación en caso de violación.

