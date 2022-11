https://sputniknews.lat/20221111/tension-en-kosovo-serbia-espera-que-la-situacion-se-complique-a-partir-del-21-de-noviembre-1132357645.html

Tensión en Kosovo: Serbia espera que la situación se complique a partir del 21 de noviembre

BELGRADO (Sputnik) — El presidente serbio, Aleksandar Vucic, considera que la situación en Kosovo y Metojia se complicará después del 21 de noviembre, cuando... 11.11.2022, Sputnik Mundo

Señaló que no ve ningún compromiso por parte de Pristina, ya que "se niega obstinadamente a comportarse de forma racional y de acuerdo con el derecho internacional".Según Vucic, las autoridades albanesas de Kosovo son apoyadas "en sus pasos ilegales" por Alemania y el Reino Unido, y aseguró que si ambos países quisieran, podrían forzar a Pristina de varias maneras.Vucic llegó el 10 de noviembre a Francia, donde se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, al margen del Foro de Paz de París. También habló sobre Kosovo y Metojia con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el representante de la Unión Europea para el diálogo entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajcak.A finales de julio pasado, en el norte de Kosovo aumentaron drásticamente las tensiones, después de que las autoridades de esta provincia separatista anunciaran que prohibirían los documentos de identidad y las matrículas serbias.Pristina justificó la medida, afirmando que era simétrica a las restricciones de Belgrado, que no reconoce a Kosovo como Estado independiente, obliga a cambiar las matrículas kosovares y otorga documentos de identidad provisionales a los portadores de papeles emitidos en la república autoproclamada.Recientemente las autoridades de Kosovo anunciaron que impondrían multas de hasta 150 euros a los que no cambien las matrículas serbias a partir del 1 de noviembre de 2022, pero luego, bajo la presión de la comunidad internacional, relajaron las restricciones: entre el 1 y el 21 de noviembre, los conductores de automóviles con matrículas serbias solo recibirían una advertencia, a partir del día 21 se impondrá la multa mencionada.El proceso de transición debe finalizar el 21 de abril de 2023, después la policía de Kosovo empezaría a confiscar los vehículos con matrículas serbias. Mientras tanto, Belgrado elevó el nivel de alerta de sus Fuerzas Armadas para que sean capaces de cumplir "cualquier tarea". A su vez, los serbios kosovares prometieron protestas y bloqueos de carreteras si las autoridades de Kosovo empiezan a multar a los conductores.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

