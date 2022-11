https://sputniknews.lat/20221112/dmitri-medvedev-hasta-ahora-rusia-no-ha-empleado-todo-el-arsenal-que-tiene-1132379469.html

Dmitri Medvédev: hasta ahora Rusia no ha empleado todo el arsenal que tiene

Hasta ahora, Rusia no ha empleado todo el arsenal de medios de destrucción que posee, pero para cada cosa hay un tiempo, dijo el jefe adjunto del Consejo de... 12.11.2022, Sputnik Mundo

El expresidente ruso también recordó que actualmente Rusia está luchando sola contra la OTAN y que cualquier comparación con el pasado no viene a cuenta. De acuerdo con él, "entre las difíciles decisiones militares se están perdiendo de vista unos resultados del año que tienen una enorme importancia", tanto para Rusia como toda su población. Medvédev también destacó que "por razones que son obvias para cualquier persona razonable" hasta ahora Rusia no empleó todo el arsenal militar que tiene a su disposición. "Tampoco asestó golpes contra objetivos del enemigo que se encuentran en áreas residenciales. Y eso fue no solo por la inherente bondad humana que tenemos. Todo a su tiempo", dijo. "Rusia está combatiendo, haciendo todo lo posible por preservar las vidas de nuestros militares y de la población civil. Nuestros enemigos no escatiman en las vidas de sus soldados y civiles. Precisamente allí radica nuestra principal diferencia moral en comparación con ellos", explicó Medvédev. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia también hizo un recordatorio del por qué se está llevando a cabo la operación militar especial en Ucrania. "Es precisamente Rusia la que está formando el futuro orden mundial, no EEUU con el Reino Unido o el Kiev oscuro. Y este nuevo e igualitario orden mundial se formará", destacó.

ucrania

2022

Noticias

