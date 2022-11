https://sputniknews.lat/20221112/el-futuro-de-twitter-y-los-grandes-retos-que-enfrenta-elon-musk-1132375518.html

El futuro de Twitter y los grandes retos que enfrenta Elon Musk

El futuro de Twitter y los grandes retos que enfrenta Elon Musk

El pago de 8 dólares para tener una cuenta verificada en Twitter, una de las primeras acciones de Elon Musk tras hacerse de la compañía, ya cobró factura, pero... 12.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-12T19:43+0000

2022-11-12T19:43+0000

2022-11-12T20:06+0000

Tal como se ha previsto, condicionar la verificación de cuentas, implementada para evitar la falsificación de entidades y personajes públicos, provocó una ola de cuentas apócrifas de marcas, empresas y hasta del propio Jesucristo. El caos ya causó que una farmacéutica perdiera el 4% de su valor en la bolsa y 14.000 millones de dólares tras anunciar que la insulina sería gratis desde una cuenta falsificada.Aunque de manera oficial no se ha anunciado la suspensión de esta medida de suscripción, el proceso se ha frenado. Elon Musk aún no logra que la plantilla de Twitter (reducida en un 75% tras su ingreso) entienda la nueva visión que tiene la plataforma.Lo anterior solo genera más dudas respecto al futuro de esta red social y la inversión de más de 44.000 millones de dólares que hizo el empresario para tener la empresa.Medios como The Vox advierten que los anunciantes aún dudan de la seriedad del nuevo CEO de Twitter, quien, tan solo en su primera semana, compartió una teoría de conspiración sobre el ataque contra Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi.El activista Richard Seymour escribió para The Guardian una columna en la que advierte que esta operación podría ser el inicio de la muerte de las redes sociales tal cual las conocemos, pues no solo Twitter enfrenta problemas con el crecimiento de usuarios."Debemos mantener los ojos abiertos. Es posible que Musk siendo Musk haga algo estúpido y ofensivo que catalice una crisis que debilite el control de los monopolistas multimillonarios", afirmó Seymour.Los grandes retosEn entrevista para Sputnik, el doctor en Comunicación Luis Ángel Hurtado Razo señala que, pese a las promesas que ha hecho Musk (como reactivar cuentas suspendidas como la del expresidente de EEUU Donald Trump y la del rapero Kanye West), esto podría tardar pues el empresario maneja ahora la red social "más influyente en la esfera pública de internet".En este sentido, el director del Laboratorio de Tecnopolítica considera que los dos principales retos de Elon Musk es evitar una fuga de capitales y de usuarios, por lo que es importante no hacer cambios abruptos en materia de libertad de expresión."Una de las cosas que van a exigir los anunciantes es que sea una red social que albergue a millones de personas, y sobre todo condiciones para que esas personas se mantengan más tiempo en la red social", comenta el director de Comunicación de Política Aplicada.Hurtado Razo opina que los cambios en la plataforma no fluctuarán tan rápido como se espera, precisamente porque Elon Musk debe mediar entre lo que refleja su imagen pública (con valoraciones negativas y positivas por ser tan controversial) y la imagen de la empresa.Por su parte, el catedrático de la UNAM Rubén Darío Vázquez considera que la adquisición se da en un momento en el que el comercio electrónico vive un apogeo con mercados de criptomonedas y NFT, lo cual buscaría ser aprovechado con Musk.Para el columnista de Forbes, decisiones como la del pago de suscripciones responden a esta tendencia, pues ejemplos como Only Fans y Patreon han demostrado que la gente sí paga por contenido exclusivo.Sin embargo, al volver la verificación un servicio de pago, se deja a un lado "una de las reglas no escritas de las redes sociales que es qué tan relevante e importante eres", además de generar problemas de falsificación de identidad como el que recientemente se vio, pues "no cualquiera tenía una insignia".Más poder para Elon MuskAmbos especialistas consultados por Sputnik consideran que la compra de Twitter le da aún más poder político a uno de los hombres más ricos del mundo, dado el impacto que tiene la plataforma en la vida pública mundial."Lo va a potencializar más, ser dueño de la red social que más influye en internet lo coloca inmediatamente no solo como uno de los hombres más ricos del mundo, sino también como uno de los hombres más influyentes políticamente del mundo", señala Luis Ángel Hurtado.Ejemplo de ello fue el pasado 8 de noviembre, durante las elecciones intermedias de EEUU, cuando hizo un llamado abierto a votar por los republicanos, tan solo unos días después de que The Washington Post revelara que la influencia de Elon Musk en temas mediáticos y políticos ya había levantado las alertas del Gobierno estadounidense."Eso es lo que le va a dar: el poder de sentarse a negociar" con cualquier autoridad o marca, de acuerdo con la opinión de Rubén Darío Vázquez, quien considera que el discurso de Musk respecto a la libertad de expresión solo busca posicionarlo como una especie de "justiciero digital" con la capacidad de negociar con, prácticamente, cualquier persona, Estado o firma.Por ello, el académico de la UNAM opina que la dinámica entre los usuarios de Twitter cambiará poco, lo que le ayudará a mantener usuarios, dado que "el mundo está polarizado y las redes sociales ayudaron a polarizarlo porque así funcionan sus algoritmos".Un ejemplo es el etiquetado de medios estatales rusos como Sputnik y RT, cuyo alcance bajó tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania. Hasta el cierre de esta nota la condición de la cuenta de Twitter sigue siendo la misma que los últimos nueve meses.El doctor Luis Ángel Hurtado opina que los cambios prometidos aún no son claros, por lo que es pronto a aventurarse a decir si la plataforma cambiará radicalmente.El futuro de Twitter es tan incierto que el propio Elon Musk ha reconocido que, si la mitad de sus ingresos no provienen de las suscripciones, la empresa corre el riesgo de ir a bancarrota y, a menos de una semana de haber implementado el cobro para la verificación, y con las consecuencias que trajo, los pronósticos no son alentadores.

