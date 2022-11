https://sputniknews.lat/20221112/el-vicecanciller-ruso-estima-en-280000-toneladas-los-fertilizantes-de-rusia-detenidos-en-europa-1132380212.html

El vicecanciller ruso estima en 280.000 toneladas los fertilizantes de Rusia detenidos en Europa

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — Hasta 280.000 toneladas de fertilizantes minerales de Rusia se encuentran detenidas en puertos europeos, comunicó el vicecanciller... 12.11.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

📰 el acuerdo alimentario de estambul

onu

turquía

europa

fertilizantes

En este contexto, destacó, Rusia presentó una iniciativa, según la cual, los fertilizantes detenidos se entregan en forma gratuita a los países más pobres, en particular a los africanos.A pesar de la iniciativa, lamentó el vicecanciller, "todavía se ha hecho poco o casi nada".El funcionario calificó de detalladas y útiles las consultas entre ambas partes."Las consultas de ayer [11 de noviembre] fueron positivas, largas, útiles y detalladas. En primer lugar, hablamos sobre la implementación de los acuerdos que, como se sabe, fueron alcanzados en Estambul el 22 de julio", señaló Vershinin, quien encabezó la delegación rusa en las conversaciones.El diplomático enfatizó que Rusia está insatisfecha con la implementación del memorando con la ONU sobre la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos y pide tomar medidas para garantizar el acceso de sus alimentos a los mercados internacionales.Además, Vershinin no excluyó la posibilidad de celebrar en lo que queda de año nuevas consultas con la ONU sobre referidos memorandos.En lo referente a la prórroga del pacto alimentario, el vicecanciller afirmó que Moscú aún no ha tomado una decisión al respecto. Especificó que la decisión sobre el tema debe basarse no solo en cómo se implementa el memorando con la ONU, sino también tomar en consideración "los atentados perpetrados por Ucrania en el puente de Crimea (...) y Sebastopol".El 22 de julio, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Por su parte, los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Además, Moscú firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.El pasado 29 de octubre, Moscú decidió suspender su participación en el pacto alimentario después de que Kiev atacase con drones submarinos la flota rusa del mar Negro y embarcaciones civiles, todas implicadas en garantizar la seguridad del corredor de granos, cerca de la ciudad de Sebastopol, en el suroeste de la península de Crimea.Tras la examinación del pacto por Putin y Erdogan, el 3 de noviembre Rusia reanudó su participación en él, luego de que Kiev diese garantías por escrito de no utilizar el corredor de granos en el mar Negro para acciones militares contra Moscú.

turquía

