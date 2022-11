https://sputniknews.lat/20221112/josue-maychi-el-actor-responsable-de-que-se-hable-un-maya-digno-en-la-nueva-cinta-de-marvel-1132374091.html

Josué Maychi, el actor responsable de que se hable un maya digno en la nueva cinta de Marvel

"La sociedad y el sistema no nos quieren incluir, y entonces tenemos que forzar para que suceda".La nueva megaproducción de Hollywood ha provocado diversas reacciones debido a la decisión de elegir para el papel de Namor, uno de los protagonistas de la cinta, al actor mexicano Tenoch Huerta, quien, en los últimos años, se ha convertido en uno de los activistas más visibles en la lucha contra el racismo en México y la inclusión de personas morenas e indígenas en la industria cultural.Esta decisión ha generado críticas de ciertos sectores que sostienen que se trata de una "inclusión forzada" que prescinde del talento de los actores por su color de piel.La cinta, además, también ha sido criticada por retomar diversos elementos culturales mesoamericanos, entre ellos, por ejemplo, que los habitantes de Tlalocan, el reino subacuático ficticio de donde es originario Namor, hablan maya.Precisamente, Josué Maychi, además de interpretar a un chamán clave para la trama de la cinta, fue el coach principal para que los actores hablaran "un maya digno" y responsable de hacer las traducciones del guion del inglés a su lengua natal. El proceso de enseñanza duró aproximadamente nueve meses con retos como aprender consonantes y vocales que no existen ni español ni inglés.Previo a su selección para Black Panther: Wakanda Forever, Josué participó en producciones televisivas como Malinche y Hernán, además de participar en la cinta Presencias del director Luis Mandoki y en la cual participa Yalitza Aparicio, una actriz que también se ha sumado a la lucha contra el racismo en la industria cinematográfica."Este proyecto (Black Panther: Wakanda Forever) nos permite pensar en que sí se puede, da esperanza y la gente se siente inspirada por este proyecto, se siente con la posibilidad de imaginar otros escenarios de sus vidas. Si bien no somos la solución, permite esa aspiración, ese deseo que surge de ver a gente que se parece a ti en las pantallas y aparte escuchar su propia lengua hablada dentro de una película", considera Maychi.Aunque su carrera inició en su natal Campeche en el teatro con Andares, un proyecto de Héctor Flores Komatzu sobre la vida de las personas de su comunidad, su pasión por la actuación lo llevó a probar suerte frente a la cámara y, al mismo tiempo, descubrió que era víctima de actos racistas que incluso lo llevaron a perder su acento porque "hablaba raro" el español."Mucha gente no sabe que sufre racismo porque está acostumbrada a sufrirlo y lo ha normalizado tanto […]. En mi vida, yo nunca me había dado cuenta de la discriminación o del racismo porque crecí en un lugar en el que todos somos iguales", comenta Maychi.Una de las primeras veces que el actor maya se enfrentó al racismo fue cuando, con un amigo blanco, fueron a pedir informes para rentar un lugar en la Ciudad de México. Su amigo era quien hablaba con la responsable del contrato de arrendamiento, pero tuvo que tomar una llamada, por lo cual le pidió a Josué seguir con la solicitud de información; sin embargo, la mujer, también blanca, no le explicó absolutamente nada ni le dio detalles hasta que regresó su amigo.En un principio, Josué pensó que la persona no le había dado informes porque pensó que era de otro país, pero su amigo, molesto, le dijo que eso no fue lo que pasó: por su aspecto físico, la mujer supuso que Josué no entendería nada respecto al arrendamiento de un inmueble."Un acto como ese, es un acto racista, pero también es un acto inconsciente porque es un racismo en el que la señora ya está acostumbrada a moverse: la gente morena no tiene un lugar, solo la gente blanca. Crea una barrera de no entendimiento, de no comunicación", opina Maychi.Esta anécdota, al igual que otras (como cuando le negaron la entrada a un restaurante por no tener reservaciones, aunque el establecimiento no funciona en esta modalidad), han hecho que Josué confronte el racismo, la discriminación, y abogue por "nuevos cuerpos habitando otras realidades" en la industria del entretenimiento.En este sentido, Josué Maychi celebra que plataformas internacionales como Marvel apuesten al "respeto a las culturas, a la representación" y dé la oportunidad "a que ciertas voces se escuchen", sin negar que, al tratarse de un negocio, también obtienen un beneficio por estas medidas."Más que criticarlo deberíamos tomarnos de ella y usarlo de alguna manera para nuestra propia lucha […] No están salvando nada, pero son acciones que llevan a ir sobre la reflexión", considera el actor.No solo provoca un debate, el hecho de que actores mayas hablen esta lengua en una producción de superhéroes inspira a millones a "seguir sus sueños" al ver a sus semejantes en la pantalla grande, como le han hecho saber a Maychi la gente de su comunidad.Tras el estreno de Black Panther: Wakanda Forever, Josué Maychi está enfocado en diversos proyectos de teatro, como un monólogo sobre la vida de Jacinto Canek, un guerrero maya asesinado en Yucatán por rebelarse contra los españoles en 1761. En tanto, espera que el debate y la lucha por la inclusión logre, algún día, que podamos "ver a un superhéroe indígena, no solo moreno, un superhéroe indígena"."El avance está en el hecho de que lo estamos discutiendo, estamos cuestionándolo y el tema está sobre la mesa. El tema está ahí, y ya se está hablando de esto, ya se está discutiendo y preguntando", concluye Josué Maychi.

