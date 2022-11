https://sputniknews.lat/20221112/la-federacion-de-campesinos-crucena-fue-incendiada-por-opositores-al-gobierno-de-luis-arce--videos-1132371020.html

La federación de campesinos cruceña fue incendiada por opositores al Gobierno de Luis Arce | Videos

La federación de campesinos cruceña fue incendiada por opositores al Gobierno de Luis Arce | Videos

Con un paro indefinido desde el 22 de octubre en Santa Cruz, se enfrentaron en las calles quienes defienden la movilización y quienes quieren seguir trabajando... 12.11.2022, Sputnik Mundo

Los sindicatos de vendedores de ferias callejeras de Santa Cruz salieron a marchar este 11 de noviembre para reclamar que se restablezca su derecho al trabajo. Recorrieron la ciudad desde el parque Urbano, a su paso iban deshaciendo los bloqueos que se cruzaban.Al llegar a la rotonda del Chiriguano, en la avenida Grigotá y segundo anillo, los esperaba un amplio grupo de integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), con la cual tuvieron un enfrentamiento de más de dos horas, hasta que la Policía Nacional logró dispersarlos con el uso de gases. Finalmente, los jóvenes de la UJC se mantuvieron en el monumento del Chiriguano, donde debía terminar la marcha de los vendedores, aquí llamados gremiales.A los pocos minutos, la UJC envió una comisión a la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz - Apiaguaiki Tumpa (FSUTCSC-AT), a pocas cuadras del monumento del Chiriguano. Por algún lapso la Policía mantuvo a los unionistas a raya con el uso de gases, pero la insistencia y la cantidad de jóvenes que responden a las órdenes del Comité Pro Santa Cruz y al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho lograron imponerse.Con los policías en huída, los manifestantes ingresaron a la sede de los campesinos y la saquearon para luego incendiarla. En la tarde de este 11 de noviembre, la misma suerte podían correr varias instituciones del Estado —como Impuestos Nacionales, Aduana y otras—, así como las organizaciones sociales indígenas campesinas que apoyan al Gobierno de Luis Arce.Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), dijo a Sputnik que está en marcha un golpe de Estado, tal como sucedió en estas mismas fechas de 2019, cuando fue derrocado Evo Morales (2006-2019).La dirigente comentó que las y los comerciantes de la marcha sofocada por la UJC en la rotonda del Chiriguano "son los más humildes, los que están haciendo la resistencia a este inicio de golpe de Estado".La sede de los campesinos fue tomada e incendiada a la tarde. Pero no era el único edificio bajo asedio. La federación cruceña de las Bartolinas también tenía un tumulto de unionistas intentando ingresar para que siga la suerte de la federación afiliada a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Lo mismo con otras instituciones del Gobierno nacional."La toma, la quema de nuestras sedes de organizaciones sociales marca el inicio del golpe de Estado. Por eso se debe actuar desde el Gobierno central con mano dura. Se debe dictar el estado de excepción en Santa Cruz", pidió la líder de las Bartolinas, en sintonía con muchos legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).La dirigenta de las Bartolinas consideró que "estas quemas no podemos permitir. Ellos siguen con el libreto de 2019. Exigimos a las autoridades de la justicia que den con estos responsables, porque deben responder por lo que están iniciando".La excusa del censoLas protestas en Santa Cruz iniciadas el pasado 22 de octubre tenían por objetivo que el próximo censo de población y vivienda se realice en 2023 y no en 2024 como propone el Gobierno. Pero la desmesura en las protestas de este 11 de noviembre deslegitiman el motivo inicial del paro, según Aguilar.Durante la última semana se realizó en Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, una mesa técnica para definir la fecha del censo. Pero con el pasar de los días se retiró la comisión del Comité Interinstitucional cruceño y de otras alcaldías del país. Finalmente, el Gobierno definió que este estudio debe realizarse en 2024."Si tuvieran una reivindicación por el censo, pues ellos sustentarían técnicamente sus argumentos en la mesa de diálogo. Pero no han asistido, han escapado. Ahí demuestran que el fin no es el censo, si no hacer otro golpe de Estado a nuestro Gobierno", alertó Aguilar.La prensa bajo asedioEl canal Bolivia TV, del Estado, dejó de transmitir en Santa Cruz por el cerco que los unionistas instalaron en sus puertas. Lo mismo ocurrió con otras instituciones del Gobierno, como las representaciones locales de los diferentes ministerios.Durante los enfrentamientos a los pies del Chiriguano fueron agredidos periodistas de canales contrarios al Gobierno (como la Red Unitel), así como trabajadores del estatal Bolivia TV.Paradójicamente, esta escalada violenta en Santa Cruz ocurre después de que el presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, manifestara que el departamento obtuvo lo que quería: que los recursos por su cantidad de población y sus escaños legislativos fueran actualizados antes de las elecciones de 2025.Para este domingo 13 de noviembre el Comité Pro Santa Cruz convocó a un nuevo cabildo a los pies del monumento al Cristo Redentor para que la población cruceña decida qué camino seguir, luego de casi un mes de paro departamental indefinido sin frutos.

