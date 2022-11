https://sputniknews.lat/20221112/manotazo-de-ahogado-de-alemania-scholz-vapuleado-y-ridiculizado-en-china-1132359025.html

Scholz 'se corta' soloDesde Europa ven e interpretan, una vez más, que Alemania antepone sus intereses nacionales, a los intereses del conjunto de la Unión Europea [UE]. No es nada nuevo, si tenemos en cuenta los antecedentes de las acciones del país teutón respecto a sus socios europeos del sur en otros momentos de la historia reciente, como cuando estalló la crisis de 2008.Tampoco es secreto que entre el canciller alemán, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no hay una buena relación. Pero esta visita del líder alemán a China tampoco hizo mucha gracia en Washington.Este viaje, sin previa coordinación con las esferas comunitarias, ha levantado recelos en el resto de los países integrantes del club de los 27, por entender que Scholz se está 'cortando solo', para favorecer la economía de su país. La realidad marca que más de un millón de puestos de trabajo en Alemania dependen de la buena sintonía que pueda tener Berlín con Pekín.Ante un panorama en que las autoridades alemanas han hecho el kamikaze en sus relaciones comerciales con Rusia, decidiendo cortar con los suministros energéticos del gigante euroasiático –una relación además que fue la base y sustento del crecimiento de la economía de Alemania–, ahora China se convierte en el 'manotazo de ahogado' de Scholz.Scholz vapuleado y ridiculizadoLas imágenes que han recorrido el mundo no dejan bien parado a Scholz: en la ceremonia protocolar en la que los líderes tienen que darse la mano, el mandatario de China, Xi Jinping, rechazó estrecharle la mano y sólo se limitó a enseñarle el camino por dónde tenía que ir. Pero además, le lanzó un órdago: "Espero que Europa sea estable y próspera, manteniendo la línea existente en el desarrollo de las relaciones con China. No se puede depender y ser controlado por un tercero".En este sentido, el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, advierte que las especulaciones alrededor de esta visita han sido repetidas por todo Occidente. "Fundamentalmente han sido comentarios de alarma porque se estaba interpretando que esta visita de Scholz significaba un claro desmarque del Gobierno alemán con respecto a las políticas que durante este año se están marcando en Occidente, fundamentalmente desde EEUU, de represalia, sanciones y aislamiento, primero de Rusia, y más recientemente y cada vez con más frecuencia, con respecto a China", explica el analista.

