¿Qué tan dispuesto está Washington a implementar en realidad la agenda climática de Biden?

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país cumple con su parte...

El especialista Gal Luft, codirector del Instituto para el Análisis de la Seguridad Global, además de desempeñarse como asesor en materia de seguridad energética para Estados Unidos, considera que el Gobierno de Biden ha hecho varias cosas por la agenda climática, como volver a sumarse al Acuerdo de París denostado por el antecesor Donald Trump.Sin embargo, expresó sus dudas sobre cuánto se comprometerá la Casa Blanca en implementar políticas efectivas de contención de contaminantes."Bajo un congreso republicano, no habrá nuevas propuestas de ley por el clima. La única pregunta es si el Partido Republicano permitirá la implementación de las iniciativas de ley ya promulgadas, o si las echará abajo", añadió el experto.Durante su participación en la COP27, desarrollada en Egipto, el mandatario estadounidense anunció nuevas medidas, como un plan para reducir las emisiones de metano y labores de coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia ambiental. Además, llamó a los líderes mundiales a hacer más en materia climática.Sin embargo, Biden no abordó el asunto de la pérdida y el daño, que los países en desarrollo señalan como una de las consecuencias del cambio climático, con afectaciones irreversibles en las naciones más vulnerables.Además, bajo ese concepto de pérdida y daño, el Grupo de los 77 impulsa la aplicación de impuestos a empresas de combustibles fósiles para generar recursos compensatorios a las naciones afectadas.Biden no solo evitó mencionar el tema, recordó Luft, sino que además una eventual toma del control legislativo de Estados Unidos desde el Partido Republicano podría dificultar su implementación, pues esa fuerza política se muestra contraria a tal criterio.El encargado de la Casa Blanca para la agenda climática, John Kerry, advirtió a los países del Grupo de los 77 que la aplicación de medidas que responsabilicen a Estados Unidos de la contaminación ambiental generarían muchos problemas."El congreso nunca permitirá esto porque abrirá la puerta a numerosas reclamaciones de reparación por todo pecado alguna vez cometido, incluida la esclavitud. Es una peligrosa caja de Pandora que ningún presidente de Estados Unidos cuerdo se puede permitir abrir", evaluó el analista.Contrario a sus promesas de campaña, Biden ha fomentado el fracking, bajo advertencia de la prensa de que los proyectos estadounidenses de extracción de gas y petróleo podría conducir al mundo al borde del desastre climático.Además, Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron un acuerdo de gas natural que contradice la postura de Kerry de llamar a evitar los proyectos de largo plazo en materia gasífera en África para cumplir con el objetivo de cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050."Primero y sobre todo, la búsqueda de Estados Unidos es solo hacer lo que muestre ser rentable para sus más grandes corporaciones", declaró la directora del Grupo de Investigación en Economía Geopolítica de la Universidad de Manitoba, Radhika Desai.Además, consideró que Biden jugará la carta de responsabilizar al Partido Republicano de frenar su agenda ambiental, mientras al mismo tiempo no hace avances en la materia.También señaló que vender gas natural licuado a Europa tiene una mayor huella de carbono que si el continente consumiera el suministro ruso, sancionado por la Unión Europea como represalia ante la operación militar especial que el presidente Vladímir Putin inició desde 2014 ante desencuentros con Ucrania.La académica también consideró que Washington utiliza la agenda climática como un arma contra sus rivales geopolíticos, como China, en vez de fomentar la cooperación para alcanzar objetivos ambientales eficaces."La estrategia imperialista de Estados Unidos también asegura, por supuesto, que los países en desarrollo del mundo no pueden esperar ninguna ayuda por pérdida y daño como ellos buscan", agregó.

