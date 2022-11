https://sputniknews.lat/20221113/a-eso-vine-a-defender-al-ine-opositores-de-amlo-marchan-contra-su-reforma-electoral-1132394979.html

"¡A eso vine, a defender al INE!": opositores de AMLO marchan contra su reforma electoral

"¡A eso vine, a defender al INE!": opositores de AMLO marchan contra su reforma electoral

Es la marcha contra la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Anunciada en abril de 2022, la iniciativa de ley asegura que busca austeridad en el árbitro electoral, además de garantías para elecciones limpias y sin fraudes.Entre sus ejes figuran la elección popular de funcionarios electorales, sustituir al organismo electoral por un Instituto de Elecciones y Consultas, con solo siete consejeros, eliminar los órganos electorales de los estados y eliminar a legisladores plurinominales.Sin embargo, la iniciativa ha generado el repudio de un sector opositor a la gestión de López Obrador, bajo el argumento de que representaría un retroceso para la vida democrática mexicana y no garantizaría la imparcialidad que, presuntamente, por estatuto, debe tener el instituto electoral, autónomo de la administración federal.Convocada por opositores políticos y empresariales al mandatario, la conglomeración de este 13 de noviembre avanza del Ángel de la Independencia, en el paseo de la Reforma, al Monumento a la Revolución, donde en un templete oradores encabezados por el académico José Woldenberg, quien dirigió el Instituto Federal Electoral (IFE), plantean su plan de lucha política contra la reforma.Porras prestadas del fútbolHoy transformado en Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo fue el protagonista de la movilización, centro de las consignas de los marchantes, ataviados de blanco o rosa, este último color incluido en el logo y en la comunicación institucional del aludido.Las consignas son unas cuantas: "El INE no se toca", "A eso vine, a defender al INE" y "Yo defiendo al INE".Incluso se pide y se canta el Cielito lindo, tema clásico del repertorio mexicano que se utilizó como himno de unidad entre la clase media alta durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19."El partido más importante de todos" no es el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que llevó a López Obrador a la presidencia, sino México, dicen en la concentración del Monumento a la Revolución jóvenes animadores. "Ni chairo ni fifí: mexicano", se lee en una de las pancartas, de color rosa también.Sin discursos elaborados, los muchachos, en torno a los 25 o 30 años, improvisan en la toma de la palabra para asegurar que el tiempo de existencia del organismo electoral es garante de la democracia en el país latinoamericano, tras su fundación en 1990, durante el Gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari.¿Un millón de asistentes?A ras de piso, un señor en torno a los 70 años asegura a sus acompañantes que en la marcha se congregó un millón de personas. Desde el templete, jóvenes con camisetas de la organización Unidos, encabezada por el empresario Claudio X. González, sostienen desde el micrófono que son por lo menos 100.000, "sin lugar a dudas".El titular de la Secretaría de Gobierno de la administración de Ciudad de México, Martí Batres, reportó saldo blanco y una asistencia en torno a las 12.000 personas, sin embargo.Antes de llegar a su destino, los marchantes hacen pequeños chistes sobre la cultura popular del rededor. "¿Conoces los tacos de canasta?", le dice un hombre a su acompañante mujer entre risas al acercarse a un vendedor de ese alimento. "Algo sencillo para su paladar", bromea otro.López Obrador, quien promueve la reforma electoral bajo el argumento de que el INE no es objetivo y el sistema político electoral de México ha propiciado fraudes en repetidas ocasiones, es uno de los principales focos de las expresiones de repudio durante la movilización.Los manifestantes toman ReformaUna botarga que simula al presidente lo muestra con gesto molesto, un sobre amarillo que simula aportaciones discrecionales a su movimiento y una afirmación: "Con el INE no puedo". "Ponlo patas parriba", recomienda una mujer a quien porta la figura, tal vez en contra del culto a la imagen personal, a que su manufactura propicie un mensaje equívoco.El anticomunismo y antisocialismo también figuran en la concentración. "Estoy muy viejo para vivir en socialismo. Soy adicto a los lujos del capitalismo, como el papel higiénico, las tres comidas al día, agua limpia, zapatos, ropa limpia y que mi perro sea mi mascota y no mi cena", expone una de las pancartas en letras blancas sobre fondo rosa.Otra idea persistente entre las expresiones de las cartulinas es que con su atentado contra la democracia López Obrador busca consolidar una dictadura como las de Nicaragua, Cuba, Venezuela o Bolivia.Un enfoque aventurado, toda vez que el mandatario mexicano llegó al Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal, por la vía electoral y tras superar con más del doble de votos a su siguiente competidor. Pero el discurso de la oposición es que con su reforma el presidente busca apoderarse del arbitraje electoral en favor de sus intereses y los de sus simpatizantes políticos.Con globos dorados como de fiesta de cumpleaños que escriben las siglas INE, imágenes de la Virgen de Guadalupe, consignas antiobradoristas ("Te pagamos tu sueldo y nos insultas"), los inconformes desahogan el evento entre las 11:00 y las 13:00 horas, tiempo local.Woldenberg, Claudio X. González, De la MadridEn el templete, Woldenberg defiende al INE bajo el argumento de que ha permitido la pluralidad y la estabilidad políticas en el país, además de celebrar que se dejó atrás el sistema de un solo partido, en referencia a las décadas en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza de Estado, ganaba todas las elecciones.El intelectual calificó a la democracia mexicana de "germinal", que sin embargo quiere destruirse desde el poder presidencial, sostuvo.El priista Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid y ahora aspirante a encabezar una posible alianza de oposición como candidato presidencial en 2024, reconoce en un diálogo con Sputnik que el INE es perfectible, pero llamó a reservar esas posibles críticas para un momento no tan polarizado como el que actualmente vive México."En este ambiente de polarización, (al) abrir una reforma electoral nos desaparecen al INE y eso es a lo que no nos podemos arriesgar, sí hay autocrítica pero no es el momento por los riesgos que tenemos de que nos quiten al INE", expresa."Debilitar al INE es ir en contra de la democracia y quien hiciera eso tendría un gran repudio de gran parte de la población mexicana", añade.Además, el empresario Claudio X. González, quien ha insistido en buscar la conciliación entre las dirigencias nacionales de los principales partidos de oposición para armar una candidatura de unidad hacia 2024, dice que la unidad es la vía para que la oposición logre ser competitiva en las urnas.López Obrador, sostiene González, "está haciendo un trabajo muy deficiente que está lastimando mucho a millones y millones y millones de mexicanas y mexicanos, y además está atentando en contra de nuestra democracia, de nuestras libertades, y eso me parece inaceptable, y eso es lo que está diciendo la gente, el INE no se toca".Llamado a continuar la movilizaciónUn grupo de simpatizantes de la iniciativa de López Obrador y con consignas en contra del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PRI, se aventuró a posicionarse en la marcha a pesar de sostener un discurso contrario al mayoritario. Entre rechiflas y conatos de bronca, fueron rechazados.Solo unos cuantos minutos duró el discurso central de la movilización, como máximo diez, calcula una señora caminando hacia la salida de la concentración.Desde el templete, los oradores unificados bajo el logo de Unidos llaman a considerar el evento de este domingo 13 de noviembre como solo el inicio.Y proponen tareas para seguir protestando contra la reforma electoral, como exigir voto negativo a los legisladores, seguir comunicando posturas de apoyo al INE vía redes sociales y volver a marchar cuando se vote la propuesta de ley en el Congreso de la Unión.En su paso por la sede del senado, los manifestantes cuelgan sus pancartas. Tras un par de horas de consignas, orientadas entre el fútbol y la canción clásica mexicana, el Paseo de la Reforma luce ya desocupado y la explanada del Monumento a la Revolución se va vaciando.

