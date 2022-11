https://sputniknews.lat/20221113/el-fundador-de-the-clash-el-guitarrista-keith-levene-muere-a-los-65-anos-1132386887.html

El cofundador de The Clash, el guitarrista Keith Levene, muere a los 65 años

El cofundador de The Clash, el guitarrista Keith Levene, muere a los 65 años

El guitarrista inglés Keith Levene, miembro fundador de la banda clásica de punk The Clash, murió a los 65 años. 13.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-13T01:50+0000

2022-11-13T01:50+0000

2022-11-13T02:04+0000

estilo de vida

música

banda de música

andrew hammond

reino unido

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1132386739_0:41:720:446_1920x0_80_0_0_da5c6024bcf2c5d8c9ab18b4987820ee.jpg

Levene también fundó la banda Public Image Ltd. y fue despedido en Twitter por el escritor Addam Hammond. "Es con gran tristeza que informo que mi amigo cercano y legendario guitarrista de Public Image Ltd. Keith Levene falleció el viernes 11 de noviembre", anotó."No hay duda de que Keith fue uno de los más innovadores, audaces e influyentes guitarristas de todos los tiempos", añadió.También consideró que en canciones como "Theme", interpretadas para Public Image Ltd., sentaron precedentes sobre cómo debería ser la música alternativa. "Nuestros pensamientos y amor se conducen hacia su pareja Kate, su hermana Jill y todos los amigos y familiares de Keith. El mundo es un lugar más oscuro sin su genio. El mío será más oscuro sin mi amigo", añadió Hammond. La prensa inglesa informó que el músico padecía cáncer de hígado y falleció en su casa en el condado de Norfolk. Fundada en 1976, The Clash es una de las bandas más icónicas de la historia mundial del punk. Cuando Sex Pistols se disolvió, en 1978, Levene se acercó al cantante John Lydon para cofundar Public Image Ltd., con la que exploraron un sonido experimental.Este 2022 también han fallecido los artistas Jerry Lee Lewis, pionero del rock, y la cantante brasileña Gal Costa, quien colaboró con músicos como Caetano Veloso.

https://sputniknews.lat/20220811/cambiar-los-analgesicos-por-musica-para-calmar-el-dolor-es-posible-1129297044.html

https://sputniknews.lat/20210630/una-historia-rebelde-el-punk-en-venezuela-1113674244.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

música, banda de música, andrew hammond, reino unido, 👤 gente