Fallece en París el refugiado iraní que vivía en un aeropuerto e inspiró una película de Spielberg

Fallece en París el refugiado iraní que vivía en un aeropuerto e inspiró una película de Spielberg

En una película de Steven Spielberg estrenada en 2004, Tom Hanks interpreta a un viajero de Europa del Este que decide quedarse a vivir en la términal aérea... 13.11.2022, Sputnik Mundo

Con guion de Andrew Niccol, Sacha Gervasi y Jeff Nathanson, la película se titula: La terminal, y se basa en la historia real de un iraní que vivió 18 años (de 1988 hasta 2006) en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, y murió este sábado 12 de noviembre.El hombre se llamaba Mehran Karimi Nasseri y falleció de causas naturales en la misma terminal aérea donde radicó casi dos décadas.Originalmente quedó entrampado en una situación migratoria, porque no podía entrar a Francia pero tampoco tenía ningún lugar al cual ir, por lo que se asentó en el aeropuerto, en una pequeña sección de la terminal aérea con una banca de plástico. Además, espontáneamente se configuró una red de apoyo que le proveía alimento, respaldo médico, libros y una radio.Nacido en 1945, se estableció en el aeropuerto en noviembre de 1988, hace 34 años, tras volar de Irán a Londres, Berlín y Ámsterdam en busca de su madre, países de los que fue expulsado al no poder conducir adecuadamente sus trámites. En 1999 el Gobierno de Francia le otorgó estatus de refugiado y le permitió permanecer en el país europeo. "No estoy muy seguro de qué quiero hacer, permanecer en Roissy o irme. Tengo papeles, puedo permanecer aquí. Creo que debería estudiar cuidadosamente todas las opciones antes de tomar una decisión", declaró tras recibir la autorización oficial de permanencia.El iraní recibió dinero de Spielberg por la filmación de la película y tras su muerte se le encontraron varios miles de euros.

