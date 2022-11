https://sputniknews.lat/20221114/defensa-al-ine-o-clasismo-la-marcha-contra-amlo-saca-el-cobre-de-sus-opositores--1132412542.html

¿Defensa al INE o clasismo? La marcha contra AMLO saca el cobre de sus opositores

¿Defensa al INE o clasismo? La marcha contra AMLO saca el cobre de sus opositores

Miles de mexicanos se dieron cita el 13 de noviembre para marchar en contra de la propuesta de reforma electoral impulsada por el Gobierno del presidente... 14.11.2022

"¡Indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pe**ejo!", se escucha gritar a una mujer vestida de blanco, quien tras sus palabras fue aplaudida por otros asistentes a la marcha del domingo 13 de noviembre, en el mero cumpleaños del mandatario, cuyos organizadores señalaron que era en defensa del Instituto Nacional Electoral. En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la marcha, a la cual calculó la presencia de unas 60.000 personas, fue en contra de su Gobierno y no en defensa del INE. Asimismo, acusó las actitudes discriminatorias de los manifestantes. "Entonces lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del Gobierno que represento, lo hicieron a favor de corrupción, lo hicieron a favor del racismo, del clasismo, la discriminación. Eso es el fondo porque ni modo que [Roberto] Madrazo y [Vicente] Fox sean demócratas", comentó durante su conferencia matutina de este 14 de noviembre. En redes sociales se hicieron virales las palabras emitidas por algunos participantes en la movilización. Por ejemplo, la periodista mexicana Karla Ivonne Mora denunció que una mujer puso en duda su profesión debido a su aspecto. Las pancartas que portaron algunas personas también dieron de qué hablar, pues en ellas se podía leer la postura clasista y racista de algunos. En tanto, otros más mostraron un desconocimiento del tema electoral, pero no dudaron en dejar en claro su postura en contra de López Obrador. Una asistente, por ejemplo, señaló que lo que el presidente de México busca hacer es perpetuarse en el poder y gobernar "desde su ranchito". Al respecto, el politólogo Hugo Garciamarín, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló en una entrevista con Sputnik que si bien no se puede negar que la marcha se nutrió también de opositores xenófobos, clasistas y racistas, lo cierto es que no todos los asistentes mostraron este comportamiento. Asimismo, destacó que un sector importante dentro de las protestas en contra de la políticas del actual Gobierno es la clase media, la cual, dijo, ha sido invisibilizada y menospreciada por el Gobierno federal, incluso cuando ésta es una de las bases del obradorismo. A todo esto, ¿qué propone AMLO en materia electoral? La reforma de Andrés Manuel López Obrador no plantea desaparecer el INE. Lo que señala la iniciativa es que se llamaría INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas), un organismo que seguirá siendo autónomo.Sin embargo, a diferencia de ahora que los consejeros electorales se eligen de forma discrecional, la propuesta busca que en lugar de once sean siete sus integrantes y que estos sean electos por el voto popular. Asimismo busca reducir 200 escaños en la Cámara de Diputados, para tener 300 legisladores y no 500 como actualmente hay. Además, propone eliminar los órganos electorales locales e implementar el voto electrónico. Al respecto, el especialista señaló que en general la reforma electoral propuesta por López Obrador puede representar un retroceso para la democracia del país pues, opinó, consensará el poder en los partidos y centralizará los procesos electorales. Sin embargo, Garciamarín apuntó también que los consejeros han optado por politizar la problemática, cuando el INE es un árbitro ente partidos. El problema, afirmó, ha sido que la contestación desde la presidencia del INE ha sido "excesivamente político". "En vez de tratar de resaltar en la cuestión institucional se ha concentrado mucho en la persona, en este caso Lorenzo Córdova y también de Ciro Murayama, y eso ha generado que sea menos una perspectiva institucional y sea más bien una perspectiva política", agregó.

