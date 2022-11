https://sputniknews.lat/20221114/el-kremlin-senala-que-jerson-pertenece-a-rusia-tras-informes-sobre-visita-de-zelenski-1132407566.html

El Kremlin señala que Jersón pertenece a Rusia tras informes sobre visita de Zelenski

El Kremlin señala que Jersón pertenece a Rusia tras informes sobre visita de Zelenski

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se abstuvo de comentar la llegada del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a la provincia de... 14.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-14T12:39+0000

2022-11-14T12:39+0000

2022-11-14T12:49+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

política

volodímir zelenski

dmitri peskov

ucrania

jersón

rusia

europa

israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1125374526_0:119:3219:1929_1920x0_80_0_0_dd942e8c055195cf470ca45e6f67515a.jpg

El 12 de noviembre la oficina de Zelenski anunció el inicio de las funciones de las autoridades de Kiev en Jersón. Más tarde el jefe de la administración ucraniana anunció el toque de queda en la ciudad desde las 17:00 hasta las 08:00, así como se prevé restringir la entrada y salida de la urbe.La región de Jersón se adhirió a Rusia a finales de septiembre tras celebrar un referendo en el que la mayoría aplastante de la población –más del 87%– avaló esa opción.El pasado 9 de noviembre el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, ordenó retirar a las tropas desplegadas a la orilla izquierda del río Dniéper para preservar las vidas de los militares y la capacidad de combate del Ejército.Hasta principios de este mes, según informes oficiales, 115.000 personas fueron evacuadas al margen izquierdo del río Dniéper para evitar víctimas civiles por los ataques ucranianos.El desarrollo de las relaciones con IsraelRusia considera importante que el nuevo Gobierno de Israel comparta el interés por seguir desarrollando las relaciones bilaterales, apuntó Peskov.Al responder a la pregunta sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, prevé contactar con nuevos miembros de la coalición, después de las elecciones parlamentarias en Israel, añadió que la creación de una coalición podría tomar largo tiempo y "es importante esperar que haya resultados".El 1 de noviembre Israel celebró las quintas elecciones anticipadas de los últimos tres años y medio, debido a la incapacidad de los partidos ganadores de crear una coalición viable y formar un gobierno.El 13 de noviembre, el presidente israelí, Isaac Herzog, encargó al líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, formar un nuevo gabinete.La ley israelí asigna 28 días para las negociaciones de coalición y la formación del gabinete, período que podría prolongarse en caso de necesidad por otros 14 días.Respuesta a las acusaciones de SunakLa declaración del primer ministro británico, Rishi Sunak, de que Rusia utiliza los suministros de alimentos como arma es equivocada, Rusia, al contrario, ayuda a suministrar alimentos al mercado mundial, puntualizó Peskov.Añadió que, no obstante, la mayoría de los suministros de alimentos efectuados al mercado global tienen nada que ver con Rusia o Ucrania.Sunak, en su articulo publicado el 13 de noviembre en el periódico The Telegraph, llamó a "poner fin al uso de alimentos como arma por parte de Rusia", así como garantizar el suministro de granos a través del mar Negro.El 22 de julio, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Por su parte, los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Además, Moscú firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.El pasado 29 de octubre, Moscú decidió suspender su participación en el pacto alimentario después de que Kiev atacase con drones submarinos la flota rusa del mar Negro y embarcaciones civiles, todas implicadas en garantizar la seguridad del corredor de granos, cerca de la ciudad de Sebastopol, en el suroeste de la península de Crimea.Tras la examinación del pacto por Putin y Erdogan, el 3 de noviembre Rusia reanudó su participación en él, luego de que Kiev diese garantías por escrito de no utilizar el corredor de granos en el mar Negro para acciones militares contra Moscú.

https://sputniknews.lat/20221114/wsj-eeuu-propone-a-ucrania-proyectar-dialogos-realistas-de-paz-con-rusia-de-cara-al-invierno-1132402113.html

https://sputniknews.lat/20221103/es-un-pais-terrorista-los-crimenes-por-los-que-rusia-acusa-al-reino-unido-1132109951.html

ucrania

jersón

israel

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, política, volodímir zelenski, dmitri peskov, ucrania, jersón, rusia, europa, israel, oriente medio, benjamín netanyahu, reino unido, 📰 el acuerdo alimentario de estambul, rishi sunak