Macron promete mantener los suministros de armamento a Ucrania

"No exportábamos armas ni durante la Primera Guerra Mundial, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. No enviaremos armas, no participaremos directa o indirectamente en un conflicto militar, ya sea en términos de armas o con nuestras tropas, ni en Ucrania ni en Rusia, ni en cualquier otro lugar del mundo", dijo Cassis al margen del Foro de Paz de París.