El Reino Unido y Francia sellan un nuevo acuerdo para contener el flujo de migrantes

MOSCÚ (Sputnik) — El Reino Unido y Francia firmaron un acuerdo por valor de 63 millones de libras esterlinas (74,32 millones de dólares) que busca contener la... 14.11.2022, Sputnik Mundo

internacional

reino unido

francia

inmigrantes

canal de la mancha

europa

El documento prevé en particular elevar en un 40% el número de agentes que patrullan las playas del norte de Francia para mejorar la detección temprana y prevención de cruces ilegales; realizar inversiones en la red de cámaras de vigilancia y otras infraestructuras de seguridad portuaria en suelo francés para evitar la entrada ilegal de camiones; dotar a los agentes de drones y dispositivos de visión nocturna; crear equipos de análisis conjuntos para intensificar la cooperación; e invertir en centros de recepción y deportación de migrantes sin derecho a entrar en el Reino Unido.La ministra del Interior británica, Suella Braverman, quien coprotagonizó junto con su homólogo francés, Gérald Darmanin, la ceremonia de firma en París, declaró que se siente "muy ilusionada" por el acuerdo, si bien reconoció que no es una fórmula mágica."No lo arreglará de la noche a la mañana. No es una varita mágica", dijo. "Pero creo que por primera vez hemos logrado algunas victorias reales tanto para los franceses como para el Reino Unido", añadió.Mientras, el acuerdo ya ha recibido críticas desde el Partido Laborista."Demasiado poco, demasiado tarde", comentó el ministro de Inmigración en la sombra, Stephen Kinnock, citado por Sky News. El político dijo que los conservadores "han tenido años para controlar el problema".Más de 40.000 migrantes cruzaron el canal de la Mancha rumbo al Reino Unido en lo que va de este año, incluidos los más de 13.500 cruces ilegales en agosto. Según los medios británicos, el Gobierno gasta casi siete millones de libras diarias en hoteles para migrantes.

