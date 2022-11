https://sputniknews.lat/20221114/rusia-alerta-que-occidente-usa-a-la-asamblea-general-de-la-onu-para-robar-sus-activos-1132399366.html

Rusia alerta que Occidente usa la Asamblea General de la ONU para "robar" sus activos

Rusia alerta que Occidente usa la Asamblea General de la ONU para "robar" sus activos

ONU (Sputnik) — El embajador adjunto de Rusia en la ONU, Dmitri Polianski, advirtió que los países occidentales instrumentalizan la Asamblea General de la ONU... 14.11.2022

El diplomático denunció que los países occidentales promueven un proyecto de resolución en la Asamblea General de la ONU para que Rusia pague reparaciones a Volodímir Zelenski.Polianski explicó que los Estados occidentales buscan crear un mecanismo que esté fuera de control de la Asamblea General."Incluso una persona que no es experta entiende que ese documento está politizado y no tiene ningún valor legal. La Asamblea General no tiene esa potestad", recalcó.El diplomático alertó que los países occidentales quieren usar fondos robados para financiar las nuevas entregas de armas al régimen ucraniano o para pagar sus deudas.Cualquier experto legal, enfatizó, "comprende que esas tentativas son ridículas desde el punto de vista del derecho internacional", pero los bandos occidentales "cegados por su rusofobia están dispuestos a todo".Rusia inició el 24 de febrero una operación militar para defender a las poblaciones civiles que desde 2014 eran objeto de genocidio por parte del régimen ucraniano.Las fuerzas rusas se han planteado llevar a cabo la desnazificación y el desarme de Ucrania y buscan llevar a los criminales de guerra a los tribunales por sus atrocidades contra los civiles.

