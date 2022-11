https://sputniknews.lat/20221115/analista-a-pesar-de-la-presion-de-eeuu-india-prefiere-confiar-en-paises-como-rusia-1132433810.html

Analista: a pesar de la presión de EEUU, India prefiere "confiar en países como Rusia"

La India no tiene planes de retirarse de su relación con Rusia, "sustancial y probada en el tiempo", a pesar de las presiones de Washington, apuntó en un... 15.11.2022, Sputnik Mundo

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, se reunió recientemente en Moscú con su par ruso, Serguéi Lavrov, para discutir cómo hacer más duraderas y sostenibles las relaciones entre ambos países.La dirigente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, describió a la India como un "aliado natural del país norteamericano". Pero aquí muchos expertos coinciden en que India y Rusia han mostrado su compromiso y nivel de confianza entre sí.Si bien Yellen visitó la India el 11 de noviembre para discutir el fortalecimiento de los enlaces financieros y económicos entre ambos países, el Gobierno estadounidense anunció también la reanudación de ventas en materia de defensa a Pakistán, el principal rival regional del país asiático, con un paquete de 450 millones de dólares para el mantenimiento de aviones de combate F-16.Este negocio con Islamabad ha sido interpretado desde distintos análisis como otra maniobra estadounidense para presionar a la India, sin embargo, existe también la observación de que el país norteamericano está perdiendo sus oportunidades con su par asiático, en un escenario donde distintos países buscan aproximarse a la India por su mercado en crecimiento."Hay un intento de presionar a India mediante el apoyo a Pakistán. Estados Unidos fue duramente derrotado en Afganistán. Estados Unidos, a quien todos solían considerar como el más poderoso del mundo, ha perdido ese reconocimiento", apuntó en un diálogo con Sputnik el analista Harsh Vardhan Tripathi, incorporado a la Fundación de Investigación doctor Syama Prasad Mookerjee.Además, consideró que Estados Unidos ya buscó contener a la India en la administración del presidente Donald Trump, cuando excluyó al país asiático de los mercados estadounidenses mediante su programa de preferencias.Previsiones del banco de inversión Morgan Stanley perfila que la India se convertirá en la tercera fuerza económica del planeta en 2027, con un crecimiento de 400.000 millones de dólares anuales a su Producto Interno Bruto (PIB), un índice solo superado por China y Estados Unidos.En este escenario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha reconocido el rol económico ascendente de la India, con potencial para perfilar proyectos de desarrollo. Rusia y la India forman parte de la alianza BRICS, junto con Sudáfrica, Brasil y China. "India no ve inmediatamente ningún beneficio de Estados Unidos. Sobre todo, el tema en el que India sigue siendo sensible es el de Cachemira, donde puede confiar en países como Rusia para encontrar apoyo en la ONU", argumentó Tripathi.Este ascenso de la economía india ha llevado al Tesoro estadounidense a buscar mantener lazos comerciales con el país asiático mediante un programa que pretende conservar lejos de las cadenas de suministro a países que considere de riesgo en materia geopolítica y de seguridad.El asesor Raghuram Rajan, vinculado al Ministerio de Finanzas de la India, advirtió que la naturaleza inflacionaria de ese tipo de pactos, ofrecidos por EEUU, podría causar daños en una gran cantidad de población del llamado Sur Global.La titular del Tesoro estadounidense también pretendió con su visita a la India orillar al país a alinearse con la política occidental de poner tope al precio del petróleo ruso.Estas maniobras de presión económica desde Washington han sido rechazadas por diversos funcionarios de la Administración de la India, apelando al multilateralismo, la necesidad de proveer a los ciudadanos indios del mejor combustible posible y el rechazo a la existencia de un conflicto moral en la adquisición de petróleo ruso.El analista Tripathi consideró que Estados Unidos también ha buscado generar enemistades entre la India y China. Ante acusaciones de que se inclina por Rusia en su conflicto con Ucrania, el especialista consideró que las relaciones entre Nueva Deli y Moscú son de aliados naturales con vínculos defensivos vigentes por décadas. Además, sus relaciones de cooperación energética son muy firmes.También apuntó que Nueva Deli estima que Moscú tiene la capacidad de ayudarlo en sus pérdidas por las afectaciones que ha generado en el sur de Asia el conflicto entre Afganistán y Estados Unidos.Una encuesta elaborada por el centro de análisis indio ORF apuntaba que casi la mitad de la población joven de la India considera a Rusia el aliado más confiable de su país en los últimos 75 años."Hay una presión inmensa en el Gobierno indio para atravesar el punto en el que el país no se acobarda enfrente de nadie a cualquier costo, incluso Estados Unidos", concluyó Tripathi.

