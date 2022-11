https://sputniknews.lat/20221115/asi-llegan-las-selecciones-latinoamericanas-a-catar-2022-1132433198.html

Así llegan las selecciones latinoamericanas a Catar 2022

Así llegan las selecciones latinoamericanas a Catar 2022

Los seleccionados de América Latina se preparan en su mayoría fuera de las fronteras cataríes, en lo que será probablemente la última Copa del Mundo para...

Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay son las selecciones latinoamericanas que buscarán la gloria en Catar 2022. La última vez que un país de la región alzó la preciada Copa del Mundo fue Brasil hace 20 años en Corea y Japón 2002.Los países de América Latina no disputan una final del mundial desde Brasil 2014, cuando la selección de Argentina comandada por Lionel Messi —dirigida por el fallecido Alejandro Sabella—, cayó 1-0 frente a Alemania.¿Será esta la oportunidad de Messi de alcanzar el trofeo más aclamado del mundo del fútbol? ¿Podrá Brasil lograr el hexacampeonato de la mano de Neymar y Tite? ¿Qué tendrán que decir estrellas sudamericanas como Luis Suárez en su probable último mundial?ArgentinaLa selección albiceleste, una de los favoritas para ganar la Copa del Mundo, ha arribado a cuentagotas a oriente medio. Su entrenador, Lionel Scaloni, llegó a Doha el viernes 11 y se instaló junto a su cuerpo técnico en la Universidad de Catar, recinto elegido para la concentración de la Selección Argentina.La mayoría de los jugadores arribó este lunes 14 a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, donde enfrentará a los locales dirigidos por el argentino Rodolfo Arruabarrena, en el último amistoso antes del debut mundialista.¿Cuándo juega Argentina?El primer encuentro de la albiceleste será el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita en el primer partido del Grupo C, en el estadio Lusail.BrasilLa escuadra con el mejor puesto en el ranking FIFA en la actualidad y uno de los favoritos para alzar la copa arribó a Turín, en el norte italiano, el domingo 13 para reunir a los seleccionados que en gran número disputan encuentros en las principales ligas de europa.Brasil es la última selección sudamericana en alzar en ganar un mundial, cuando venció 2 a o a Alemania en Corea y Japón 2002.¿Cuándo juega Brasil?El lunes 14, la verdeamarela realizará su primer entrenamiento en conjunto, y viajará el sábado 19 rumbo a Catar, a la espera del partido inaugural del Grupo G frente a Serbia.EcuadorLa selección ecuatoriana, clasificada en el cuarto lugar de las eliminatorias sudamericanas, disputará su cuarta cita mundialista, a 20 años de su primera participación en Corea y Japón 2002.Ecuador busca dejar atrás la polémica sobre la nacionalidad de su jugador Byron Castillo, luego del fallo desfavorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo por el cual perderá tres puntos en las próximas eliminatorias, pero lo habilita a jugar en Catar. Por otra parte, Castillo no participará del torneo a causa de una lesión.Ecuador viene de empatar sin goles en un amistoso frente a Irak en Madrid el 12 de noviembre, como preparación para el debut frente a Catar en la inauguración de la copa, este domingo 20.¿Cuándo juega Ecuador?UruguayEl conjunto rioplatense, dos veces campeón del mundo, es el tercer clasificado sudamericano a Catar 2022 y disputará su cuarto mundial consecutivo, probablemente el último para varias de sus principales figuras, como Luis Suárez.La celeste se encuentra a la espera de su debut mundialista en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, para luego concentrarse en el Hotel Pullman de Doha, la capital catarí.¿Cuándo juega Uruguay?Uruguay debutará frente a Corea del Sur, para luego reeditar cotejos contra viejos conocidos, como Portugal, a quien eliminó en Rusia 2018, y Ghana, selección que eliminó en una histórica definición a penales en Sudáfrica 2010.MéxicoEl Tri, dirigido por el argentino Gerardo Martino, clasificó a la cita en Catar en la segunda posición de las eliminatorias Concacaf, detrás Canadá y por delante de Estados Unidos.El seleccionado mexicano enfrentará a Suecia en un amistoso previo al debut mundialista el miércoles 16, en la ciudad española de Girona, para luego embarcar hacia tierras cataríes, donde se concentrará en el Simaisma A Murwab Resort de Doha.¿Cuándo juega México?Costa RicaLa selección tica participará de su quinto mundial —tercero consecutivo—, luego del debut en Italia 1990, en donde buscará ser nuevamente la revelación del torneo y repetir la actuación de Brasil 2014, cuando llegó a cuartos de final frente a Países Bajos.El conjunto costarricense tendrá una ardua fase de grupos donde enfrentará a dos de los tres últimos campeones del mundo: España y Alemania, junto al siempre complicado Japón.En los preparativos para Catar 2022, Costa Rica venció por marcador de 2-0 a Nigeria en un amistoso disputado en Kuwait, donde se concentra a la espera del debut frente a España el próximo miércoles 23 de noviembre.¿Cuándo juega Costa Rica?

