Bolivia enfrenta nuevas amenazas separatistas de las autoridades de Santa Cruz

Bolivia enfrenta nuevas amenazas separatistas de las autoridades de Santa Cruz

A pesar de que se aceptó que el censo se realice en 2024, el cabildo realizado en Santa Cruz decidió "revisar la relación política" de este departamento con el... 15.11.2022

El reciente cabildo de la población de Santa Cruz determinó "revisar la relación política" de este departamento con el Estado boliviano. La propuesta generó repercusiones tanto en el oficialismo como en la oposición, ante lo que a todas luces sonó como un plan para dividir al país, tal como se intentó en 2008 y 2009.En el multitudinario cabildo realizado el domingo 13 las autoridades cívicas aceptaron que el censo sea en 2024 y no en 2023, como exigieron desde el inicio del paro indefinido el 22 de octubre. Y la medida de fuerza continúa, hasta que no sean liberados los manifestantes detenidos por participar en acciones violentas.Asimismo, exigieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe una ley en la cual se detalle expresamente que en septiembre de 2024 se efectuará la redistribución de recursos del Estado, así como los escaños parlamentarios.En diálogo con Sputnik, el diputado cruceño Anyelo Céspedes consideró que "el objetivo no era hacer el censo, porque ya sabían que estaba garantizado. Prueba de ello es que ahora aceptan que la fecha sea en 2024".Sin embargo, "ellos apuntan a algo más: hacer otra Bolivia, pero sin Bolivia. Ellos apuntan a hacerse independendientes", aseguró el diputado en referencia al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, quienes lideran esta movilización que ya casi cumple un mes.Ambos proponen que Bolivia se convierta en un Estado federal, lo cual —según ellos— permitirá a los cruceños administrar sus recursos. "No olvidemos que años atrás exigían autonomía. Ahora hablan de federalismo, pero ni a su autonomía han podido llevar adelante", evaluó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).El paro indefinido hasta ahora causó pérdidas por 700 millones de dólares, según el Gobierno de Luis Arce. En este lapso murieron cuatro personas en enfrentamientos en puntos de bloqueo, y se investiga la violación grupal a una joven en una de estas barricadas, donde también se efectúan cobros irregulares para dejar a la población pasar.La Asamblea Legislativa Plurinacional aún no definió si votará una ley como exigen los cívicos cruceños. Ya existe un decreto al respecto, firmado por el presidente, lo cual es considerado como suficiente para terminar las protestas en el departamento más grande y próspero de Bolivia.Sobre el cabildo del domingo 13, comentó: "Escuchar a Calvo es escuchar el racismo en vivo. Cómo se expresa de nuestros hermanos campesinos, cómo se atenta contra la casa que los representa", dijo en referencia al incendio de la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTCB-SC), el viernes 11, así como el saqueo y toma de otras organizaciones sociales.Guachalla adelantó que este 15 de noviembre "como parlamentarios nos vamos a pronunciar en defensa de los derechos humanos y en apoyo a las acciones legales contra este racismo brutal que han sufrido nuestros hermanos campesinos".En sintonía con su colega Céspedes, la diputada afirmó que se deben tomar acciones legales contra quienes promueven el separatismo: "Existe una Constitución que todos debemos respetar. Ellos están promoviendo el derramamiento de sangre, también que hoy día muchas familias sufran la escasez de alimentos".Propuestas de leyEl paro indefinido es impulsado por el Comité Interinstitucional, formado por la Gobernación, el Comité Pro Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). En las últimas horas dijeron que presentarán un proyecto de ley para garantizar lo ya anunciado por el presidente Arce.Lo mismo hará Comunidad Ciudadana (CC), el principal partido opositor liderado por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).Damián Andrada, nacido en Argentina y radicado en la ciudad de Santa Cruz, es magíster en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y presenció el cabildo del 13 de noviembre.En ese ámbito se formularon preguntas a la población, entre ellas la de "revisar la relación política con el Estado boliviano". Según Andrada, "un grupo no escuchaba, otros decían que sí y luego desde el escenario anunciaron que se habían aprobado las propuestas. Sin embargo, desde el público gritaban 'censo 2023'. Creo que es una ficción de democracia".Andrada contó que luego del cabildo un grupo de descontentos se dirigió a la casa del presidente cívico para exigirle respuestas y aclaraciones: "Había sectores muy enojados, quienes consideraban que estos representantes habían traicionado al pueblo".Para el analista, "es completamente irracional una movilización de más de tres semanas reclamando un censo. En ningún lugar del mundo ocurre que una población se autobloquee, perjudique a sus trabajadores, estudiantes, por un censo que se politizó bajo la falsa promesa de que su simple realización mejoraría la salud y la educación a partir de una nueva redistribución de ingresos".El presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, dijo este 14 de noviembre a la prensa: "Le dijimos al Gobierno que estamos dispuestos, en 72 horas, a iniciar el trámite de revisión de nuestra relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, porque no escucha, porque nos tiene aislados, porque nos somete, porque nos castiga".Y aseguró: "Vamos a formar una comisión para buscar el mecanismo y ver esta relación. Los bolivianos que viven en Santa Cruz y los cruceños estamos disconformes con el trato desigual a Santa Cruz".Gregorio Gómez, presidente del Comité Cívico Pro El Alto, dijo a Sputnik que los manifestantes cruceños esperaban que el resto del país se sumara a su movilización. Salvo algunos cortes esporádicos en los departamentos de Tarija y Potosí, el país funciona con normalidad."Ellos no se identifican con Bolivia. Por eso exigen autodeterminación, que es equivalente a independizarse. El Gobierno tiene que reaccionar", sostuvo el cívico alteño.

