El primer ministro indio constata la ineficacia de la ONU frente a los desafíos globales

NUEVA DELHI (Sputnik) — Las instituciones multilaterales como la ONU demostraron su ineficacia frente a los desafíos globales, afirmó el primer ministro de la... 15.11.2022, Sputnik Mundo

El primer ministro señaló que los ciudadanos más pobres se llevan lo peor. "No tienen la capacidad financiera para hacer frente al doble golpe. Debido al doble golpe, carecen de la capacidad financiera para manejarlo. Tampoco debemos dudar en reconocer que las instituciones multilaterales como la ONU no han tenido éxito en estos temas. Y todos hemos fallado en hacer las reformas adecuadas en ellas. Por eso, hoy el mundo tiene mayores expectativas del G20, la relevancia de nuestro grupo se ha vuelto más significativa", destacó.En su discurso, Modi reiteró la necesidad de "encontrar una manera de retomar el camino del alto el fuego y la diplomacia en Ucrania". "Durante el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial causó estragos en el mundo. Después de eso, los líderes de aquella época hicieron un serio esfuerzo por tomar el camino de la paz. Ahora es nuestro turno", dijo.En los líderes del G20, según Modi, recae la responsabilidad de crear un nuevo orden mundial de la era pos-COVID. "La necesidad del momento es mostrar una determinación concreta y colectiva para garantizar la paz, la armonía y la seguridad en el mundo. Confío en que el próximo año, cuando el G20 se reúna en la tierra santa de Buda y Gandhi, todos estaremos de acuerdo en transmitir un fuerte mensaje de paz al mundo", dijo.Modi dedicó un párrafo aparte al actual desabastecimiento en el mercado de abonos minerales."La escasez actual de fertilizantes en términos de seguridad alimentaria también es una gran crisis. La escasez de fertilizantes hoy es la crisis alimentaria mañana, para la cual el mundo no tendrá solución. Debemos construir acuerdos mutuos para mantener estable y segura la cadena de suministro tanto de estiércol como de granos alimenticios", puntualizó.

