Experta: el voto dividido en la ONU por reparaciones a Ucrania exhibe un deslinde ante EEUU

Debido a que las decisiones de ese 谩mbito de la ONU no son vinculantes, es decir que no tienen car谩cter obligatorio, el voto revela un posicionamiento m谩s pol铆tico que operativo, consider贸 en una entrevista con Sputnik la especialista en relaciones internacionales e historia diplom谩tica de Rusia Imelda Ib谩帽ez, egresada de la Universidad Nacional Aut贸noma de M茅xico (UNAM) y la Universidad Estatal de San Petersburgo."Es una forma completamente pol铆tica e incluso ilegal considerar que un peque帽o grupo de pa铆ses est谩 tratando de deformar un contrapeso especial al tomar el resultado de esta resoluci贸n", declara la acad茅mica.Deslinde de la unipolaridad de EEUUAdem谩s, la resoluci贸n gener贸 un voto m谩s dividido que la adoptada en octubre contra los procesos unionistas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jers贸n y Zaporozhie a la Federaci贸n de Rusia, cuando fueron rechazados con 143 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones.En esta ocasi贸n, para apoyar el pago de reparaciones a Ucrania se alcanzaron solo 94 votos aprobatorios, 14 en contra y 73 abstenciones. "Se est谩 conformando un nuevo esquema que vincula la proyecci贸n de los intereses nacionales y la pol铆tica exterior de los estados que cooperan m谩s cercanamente con la Federaci贸n de Rusia", recuerda la candidata a doctora, que figura un esquema de pesos y contrapesos multilateral."Vemos que precisamente, en un escenario que posiblemente genera una multipolaridad, va a haber diversos polos de poder, en este caso podemos destacar el caso de Ir谩n, el caso de China", en desacuerdo a la resoluci贸n influida por el unilateralismo del bloque occidental, especialmente el de Estados Unidos, valora la universitaria.En cuanto al crecimiento de posiciones de abstenci贸n ante el resolutivo, Ib谩帽ez lo entiende como un reacomodo de intereses que no se circunscribe solamente al contexto de las Naciones Unidas "sino a nivel ya de esquema de pol铆tica mundial".La crisis en Ucrania ha generado un impacto amplio y multifactorial en el sistema multilateral, considera la universitaria, lo que ha ido generando evoluci贸n en las posiciones de la comunidad internacional."Ellos ya han tomado esa distancia espec铆fica para ver de qu茅 modo acomodan la proyecci贸n de sus pol铆ticas exteriores, entonces por ello es que esta resoluci贸n se da no en un contexto como se dieron las resoluciones anteriores, incluso cuando tambi茅n se expuls贸 a Rusia de la comisi贸n de derechos humanos de la Organizaci贸n de Naciones Unidas", apunta."Vemos c贸mo todo va a ir cambiando, c贸mo se va adecuando sobre la base de esta naciente multipolaridad", a帽ade.Inconformidad tras siglos de opresi贸nLa representaci贸n permanente de Rusia ante la ONU, encabezada por Vasili Nebenzia, se inconform贸 con los pa铆ses en respaldo de la iniciativa y los acus贸 de ejercer ellos mismos opresi贸n durante siglos."Esta trama de primero robar y luego gastar activos de pa铆ses soberanos ha sido concebida por precisamente los mismos estados con un pesado registro de robo al resto del mundo. Me refiero a los siglos de esclavitud y opresi贸n, colonialismo y dominaci贸n neocolonial, agresiones e intervenciones militares, bloqueos, sanciones unilaterales y explotaci贸n desvergonzada de los recursos naturales de los pa铆ses ocupados y subyugados", recrimin贸 Nebenzia."Los autores de esta iniciativa buscan que todo el mundo lo olvide mientras propagan 煤nicamente la versi贸n ucraniana" del conflicto, agreg贸 Nebenzia.El impacto del conflicto en las relaciones internacionalesLa universitaria Ib谩帽ez subraya que la relevancia del conflicto entre Rusia y Ucrania se observa en los impactos que ha tenido en la manera en que se desenvuelven plataformas internacionales como la Asociaci贸n de Naciones de Asia Sudoriental, las reuniones del G20, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el Foro de Cooperaci贸n Econ贸mica Asia-Pac铆fico.Desde su nacimiento, la otrora Uni贸n Sovi茅tica ha jugado un papel relevante en las Naciones Unidas, sin embargo, tras su fundaci贸n los hechos se sucedieron hacia una bipolaridad descrita como la Guerra Fr铆a, recuerda Ib谩帽ez, lo que gener贸 bloques geopol铆ticos todav铆a presentes en la relaci贸n entre potencias."Si llegan grandes cambios con el nacimiento de esta multipolaridad, me parece que tambi茅n el esquema de la Organizaci贸n de Naciones Unidas se debe de reconfigurar para que precisamente la proyecci贸n de los intereses nacionales de ya los polos de poder que van a permanecer en un equilibrio a trav茅s de negociaciones se vean tambi茅n plasmados en los resultados que se generen en adelante", apunta.Irak, Yugoslavia, Vietnam, Corea: violentados por EEUUTras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo intervenciones militares directas en pa铆ses como Vietnam, a la que buscaba dividir en dos territorios apoyando a la facci贸n del sur, Corea, que s铆 se dividi贸 en dos naciones, e Irak, adem谩s de contribuir a la balcanizaci贸n de Yugoslavia mediante los bombardeos de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) en su territorio durante la d茅cada de 1990.En ese contexto y tras aprobarse la resoluci贸n de la ONU que pretende obligar a Rusia a pagar reparaciones a Ucrania, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medv茅dev llam贸 a duplicar el resolutivo para que Estados Unidos recompense de manera total a Corea, Vietnam, Irak y Yugoslavia, junto a otras "numerosas v铆ctimas".De lo contrario, estim贸 el funcionario ruso, la ONU estar铆a perdiendo su posici贸n como principal instituci贸n mundial para construir la paz y entrando en un proceso de agon铆a que ser铆a doloroso para toda la comunidad internacional.En ese contexto, Ib谩帽ez subraya que Rusia reprocha la pretensi贸n de Estados Unidos de brindar reparaciones a Ucrania cuando considera su operaci贸n militar enfocada en objetivos estrat茅gicos, mientras que el pa铆s norteamericano siempre invade y barre los territorios donde busca ampliar su influencia.Como contraejemplo, apunta que en el 2003, en el contexto de la invasi贸n estadounidense a Irak, Estados Unidos cit贸 a una conferencia de donantes para reunir fondos de reconstrucci贸n en favor del pa铆s de Oriente Medio."Cosa contraria que ahora en 2022 se le pide a Rusia a trav茅s de esta resoluci贸n en la Asamblea General, que sea Rusia, a trav茅s de sus bienes econ贸micos, financieros, la que reconstruya parte del da帽o", apunta la universitaria."Aqu铆 es donde podemos ver ese desequilibrio en cuanto a nivel de intereses y proyecci贸n de pol铆ticas exteriores tanto en el contexto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como obviamente en la Asamblea General", concluye.

