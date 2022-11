https://sputniknews.lat/20221115/greenpeace-la-firma-coca-cola-es-la-mas-contaminante-de-envases-de-plastico-1132459925.html

Greenpeace: la firma Coca-Cola es la más contaminante de envases de plástico

Greenpeace: la firma Coca-Cola es la más contaminante de envases de plástico

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — The Coca-Cola Company es la empresa más contaminante por sus envases de plástico por quinto año consecutivo, en el aniversario de... 15.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-15T18:18+0000

2022-11-15T18:18+0000

2022-11-15T18:18+0000

internacional

🏛️ compañías

coca-cola

medioambiente

greenpeace

plástico

cumbre climática cop27 en egipto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1093813657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd81b7be7cb88f17e75676750b865f38.jpg

Este año, las auditorías duplicaron el número de envases de productos de Coca-Cola que se encontraron en 2018, en la recolección organizada de basura plástica, que es enviada a las empresas que más contaminación generan a escala global."Por quinto año consecutivo, The Coca-Cola Company, PepsiCo y Nestlé vuelven a situarse en el ranking de las corporaciones que más contaminación generan con sus envases de plástico", según la última auditoría de marca realizada a nivel mundial por Break Free From Plastic, indica el informe ambientalista.Ornela Garelli, campañista de océanos y plásticos de la filial Greenpeace México, apuntó que "en países tales como México, Coca-Cola está luchando contra los esfuerzos para combatir la contaminación por plástico, como las prohibiciones de plástico de un solo uso, logro ciudadano alcanzado hace algunos años en legislaciones locales".Las organizaciones ecologistas exigen a las firmas como Coca-Cola, Pepsi, Nestlé y Unilever que deben poner fin al plástico de usar y tirar, para garantizar que al menos la mitad de sus envases sean reutilizables para 2030.Por un tratado global de plásticosPara encarar la crisis, las empresas más contaminantes deberían impulsar un ambicioso "Tratado Global de Plásticos", que limite la producción y el uso del plástico y que acelere una transición justa a la economía de la reutilización de ese material."Ese tratado puede ofrecer mecanismos vinculantes y políticas que obliguen a las empresas a reducir la cantidad de plástico que producen y usan las empresas", sostiene Garelli.La auditoría de marca de este 2022 analiza datos científicos de cinco años de actividades ciudadanas de recolección de basura y evidencia que los compromisos adquiridos por estas empresas "no están reduciendo de manera efectiva los demoledores impactos medioambientales que estas empresas provocan con sus envases"."Nuestras comunidades sufren mientras las empresas más contaminantes y las grandes petroleras aumentan de forma masiva la producción de plástico para obtener beneficios económicos", enfatizó la ecologista en una declaración escrita.Desde 2018, más de 200.000 voluntarios en 87 países y territorios llevaron a cabo limpiezas o actividades de recolección de basura que han derivado en auditorías de marca para identificar cuáles son las corporaciones que más contaminan con sus envases de plástico.Estos hallazgos se dan a conocer al mismo tiempo que la compañía más contaminante, Coca Cola, es también la patrocinadora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) que se celebra en Egipto."Trashiversary" es una protesta que consiste en hacer llegar a las empresas responsables su propia basura, pidiéndoles que emprendan acciones urgentes para reducir la contaminación que producen.Estas acciones tendrán lugar este 16 de noviembre e irán dirigidas a Coca-Cola en Argentina, Bangladesh, Brasil, Congo, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, EEUU y Zambia; Unilever en Indonesia, el Reino Unido y Sudáfrica; y PepsiCo en India y Tanzania.El Tratado Global de Plásticos surgió el 2 de marzo de 2022.La primera negociación de este tratado tendrá lugar del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Punta Del Este, Uruguay, hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante que abarque distintas medidas que cubran todo el ciclo de vida del plástico.

https://sputniknews.lat/20221020/turquia-se-convierte-en-el-gran-basurero-de-europa-1131665439.html

https://sputniknews.lat/20220406/crean-en-caracas-la-primera-escuela-popular-de-reciclaje-que-promueve-valores-ecosocialistas-1124100607.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🏛️ compañías, coca-cola, medioambiente, greenpeace, plástico, cumbre climática cop27 en egipto