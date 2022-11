Historiador: "Europa quedaría en bancarrota si pagara por las reparaciones de sus atrocidades"

No podemos esperar imparcialidad por parte de EEUU mientras Naciones Unidas continúe en suelo estadounidense y no se escuchen las voces, no solo de la Federación de Rusia o la República Popular de China, que son superpotencias, sino de todos los miembros de Naciones Unidas: todos los países africanos, naciones suramericanas, o de Asia. ¿Por qué no refundar la ONU?", señala Nader.