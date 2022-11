La Defensa de presidente peruano presenta recurso contra acusación de traición a la patria

https://sputniknews.lat/20221115/la-defensa-de-presidente-peruano-presenta-recurso-contra-acusacion-de-traicion-a-la-patria-1132460388.html

Añadió que el Congreso, en el informe de una subcomisión que presentó la acusación para inhabilitarlo por cinco años, no especifica cuál es el delito cometido por el mandatario para que se aplique el concepto de traición a la patria y aseguró que el proceso actual es "un linchamiento político típico de la Inquisición".La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo aprobó la semana pasada un informe que recomienda inhabilitar a Castillo por el presunto delito de traición a la patria debido a declaraciones en una entrevista sobre darle una salida al mar a Bolivia.Pachas destacó en varias ocasiones en la audiencia pública en el tribunal que el presidente resaltó claramente que no le daría una salida al mar a Bolivia y que esa misma frase está presentada en la denuncia.Al ser consultado por los jueces al respecto, el abogado que representa al Congreso, Iván García, dijo que se cuestionaba la intención del mandatario.Tras la aprobación en la subcomisión, el informe deberá ser votado en la Comisión Permanente (órgano con representantes de todas las bancadas) y, de prosperar, se elevaría al pleno para su votación final.El Congreso citó a Castillo para este 16 de noviembre a las 9:00 hora local (14:00 GMT).El otro habeas corpus solicitado responde a la moción de vacancia pedida por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) el año pasado que no logró los votos suficientes para ser admitida a debate.Perú atraviesa una grave crisis política que tiene enfrentados al Ejecutivo con el Legislativo, en medio de investigaciones fiscales contra Castillo, algunos de sus familiares, exfuncionarios y empresarios, por presuntos actos de corrupción.Los indicios de corrupción provocaron que el Parlamento busque destituir al mandatario por una tercera vez, habiéndolo intentado ya dos veces en 2021.

