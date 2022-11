Moscú expresa alarma ante ampliación de actividades de la OTAN en Asia-Pacífico

"La OTAN se creó al inicio para oponerse a la Unión Soviética y sus aliados. Actualmente no existe el pacto de Varsovia, no existe la URSS, pero la OTAN existe y trata de ampliar sus actividades destructivas, irresponsables y, a veces, criminales en la región de Asia-Pacífico, lo que, por supuesto, no puede sino causar una gran preocupación", afirmó el diplomático en una entrevista con los periodistas rusos.