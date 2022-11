https://sputniknews.lat/20221115/onu-instrumento-de-eeuu-para-legalizar-robo-de-activos-a-nivel-global-1132461004.html

ONU: ¿instrumento de EEUU para legalizar robo de activos a nivel global?

ONU: ¿instrumento de EEUU para legalizar robo de activos a nivel global?

La ONU desempeña un triste papel en el plano internacional, dice analista al respecto. China siente que los ataques a Rusia, son también ataques en su contra... 15.11.2022, Sputnik Mundo



¿Qué hay detrás de la aprobación en la ONU sobre "reparaciones por parte de Rusia a Ucrania"?En la Asamblea General de la ONU tuvo lugar un acontecimiento que da pie para análisis desde distintos ángulos: la aprobación, a instancias de Ucrania, de un proyecto de resolución sobre el pago por parte de Rusia de reparaciones por la operación militar especial. La votación reveló que el Occidente colectivo ya no encuentra eco: de 193 países, 94 votaron a favor, 14 en contra, y 73 se abstuvieron. El analista internacional Pablo Jofré Leal afirma que "la ONU desempeña un triste papel en el plano internacional".Cumbre del G20, primera jornadaLa ciudad de Bali, Indonesia, es sede de nueva cumbre del G20 integrada por 19 países, más la Unión Europea. El tono de la cita fue dado por el presidente anfitrión, Joko Widolo, quien pidió en su discurso de apertura a los líderes del club a no perder la cautela después de que acabe la pandemia del covid-19, según informa el portal de noticias Kompas.com.Cinco años del hundimiento del ARA San Juan: sin justiciaSe cumplen cinco años de la tragedia naval que costó la vida a 44 marinos argentinos. Hay tres causas judiciales abiertas: por el hundimiento del submarino; por el encubrimiento del hundimiento; y por el espionaje a los familiares de las víctimas. Desde que ocurrió esta tragedia, la Armada argentina no cuenta con submarinos funcionales. El doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, Gabriel Merino, explica a Octavo Mandamiento que la pérdida del ARA San Juan "es un indicador de nuestra debilidad en capacidades estatales para ejercer nuestra soberanía efectiva, en un país tan extenso y con semejante cantidad de territorio reclamado en el Atlántico y el Antártico.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

ucrania

