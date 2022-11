https://sputniknews.lat/20221115/resolucion-de-la-onu-sobre-rusia-una-tipica-medida-de-doble-moral-otanista-1132468791.html

Resolución de la ONU sobre Rusia: "Una típica medida de doble moral otanista"

Resolución de la ONU sobre Rusia: "Una típica medida de doble moral otanista"

La votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de noviembre, que aprobó por mayoría un proyecto de resolución sobre el pago de reparaciones a... 15.11.2022, Sputnik Mundo

Esta resolución no tiene efecto, pues Rusia tiene derecho de veto, pero si se ejecutase, plantearía un problema muy grande hacia el pasado. "Imaginemos a EEUU pagando a Libia, Yemen, Afganistán, Irak, Siria, por los bombardeos contra Yugoslavia, por los crímenes que se han cometido contra sus poblaciones", opinó Elbaum.Sus palabras concuerdan con las palabras de Dmitri Medvedev, jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, quien señaló que la ONU debería emitir la misma recomendación a EEUU para compensar a todos los países donde este realizó guerras.Elbaum sugiere "algo más escandaloso": "Una reparación a ser realizada por Alemania, la continuidad institucional de este país, sobre todo a quienes pagaron en términos materiales y de vidas el costo mas trágico, los 27 millones de muertos de la URSS para vencer a la Alemania nazi".Para el analista, el hecho de que hubiera menos votos contra Rusia que en otras oportunidades — solo 94 países votaron a favor, 14 en contra y 73 se abstuvieron, demuestra que los países "empiezan a moverse con una relativa independencia".Esto se vio el 4 de noviembre, cuando el tercer comité de la Asamblea General de la ONU aprobó el proyecto ruso de resolución contra la glorificación del nazismo —iniciativa impulsada por Rusia cada año—, con 106 países a favor, 51 votos en contra y 15 abstenciones, y que ahora deberá pasar al pleno de la Asamblea General apruebe esta resolución en diciembre.Las votaciones de la ONU "remiten a pensar un acomodamiento global, una relativa mayor independencia de los países, pero sobretodo un ordenamiento que terminará de suceder con el triunfo de Rusia en términos políticos militares y diplomáticos en Ucrania", señala el analista, quien no duda del resultado de este conflicto.Durante su intervención en la cumbre del G20, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que son cada vez más los países que están convencidos de que Washington provocó el conflicto en Ucrania.Elbaum se manifestó de acuerdo con el canciller ruso. El analista consideró que no pudieron esconder por mucho tiempo "la persecución al ruso hablante, la consagración como héroes de dirigentes nacionalistas nazis como [Stepán] Bandera, no pudieron esconder por mucho tiempo el hecho de haber tirado monumentos de los que combatieron a los nazis y poner en su lugar monumentos de nazis confesos".Ahora, viendo que no hacen efecto las sanciones y que Rusia ha sobrevivido a la demonización, "empiezan a buscar formas de tratar de disimular la derrota, que es en términos políticos de la Otan y una derrota cultural de occidente, que creyó que podía poner de rodillas a Rusia".La conclusión, para el experto, es que ya hay muchos países en el mundo "que se dan cuenta de cómo funciona EEUU, que es imprescindible construir un modelo multipolar respetuoso de las soberanías de los países y que sea ajeno al injerencismo clásico del Departamento de Estado".

