https://sputniknews.lat/20221115/rusia-las-declaraciones-sobre-los-misiles-rusos-en-polonia-son-una-provocacion-deliberada-1132462019.html

Rusia: "Las declaraciones sobre los misiles "rusos" en Polonia son una provocación deliberada

Rusia: "Las declaraciones sobre los misiles "rusos" en Polonia son una provocación deliberada

Las declaraciones de los medios de comunicación y los funcionarios polacos sobre el supuesto aterrizaje de misiles "rusos" cerca de la localidad de Przewodów... 15.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-15T19:56+0000

2022-11-15T19:56+0000

2022-11-15T20:16+0000

internacional

polonia

seguridad

política

ministerio de defensa de rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1125373116_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac512b07bbd7b8739e3c6caa09737529.jpg

El ministerio precisa, que no ha habido ataques contra objetivos cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia por parte de las armas rusas. La información publicada por los medios de comunicación polacos tras el incidente de Przewodów no tienen nada que ver con las armas rusas, reitera el organismo.Los expertos en materia militar afirman que los misiles no pudieron alcanzar el territorio polaco, pero los misiles fallidos del sistema S-300 ucranianos pudieron volar hacia Polonia.

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, seguridad, política, ministerio de defensa de rusia