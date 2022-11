https://sputniknews.lat/20221115/scholz-el-debil-el-caballero-de-la-triste-figura-1132445416.html

Scholz 'El débil': "El caballero de la triste figura"

Scholz 'El débil': "El caballero de la triste figura"

El canciller de Alemania cada vez pinta menos. Así lo afirma el analista internacional Eduardo Luque, al comentar la iniciativa del líder teutón quien en los... 15.11.2022, Sputnik Mundo

Scholz, sin pena ni gloriaSi bien los 'márgenes' de las cumbres multilaterales dan para mucho –como, por ejemplo, para que el presidente de España, Pedro Sánchez, dijera en su momento que había mantenido una reunión con Joe Biden, cuando lo que pasó en realidad fue que le hizo un cortejo de 30 segundos en un pasillo–, los preliminares también dan para que se hagan cosas bajo cuerda, o en el peor de los casos, presionar a un país, tal como lo hizo uno de los líderes de la moral occidental, el alemán Olaf Scholz.No, no presionó a EEUU para que deje de robar petróleo a Siria, ni para que deje de bombardear a Yemen. Al sucesor de Angela Merkel le pareció una fantástica idea presionar a Vietnam para exigirle que asuma una "posición clara" sobre el conflicto en Ucrania, al que calificó de "violación del derecho internacional" cargado de "un efecto precedente.Incidió Scholz en que "los países pequeños ya no pueden estar a salvo del comportamiento de sus vecinos más grandes y poderosos". Insisto: cuando dice "países pequeños" no se refiere a Siria, y cuando habla de "estar a salvo del comportamiento de países más grandes y poderosos", no se refirió a EEUU.El canciller alemán lanzó este ultimátum tras una reunión que mantuvo con el primer ministro vietnaminta, Pham Minh Chinh, en la ciudad de Hanói este domingo, según la agencia DPA."Evidentemente el señor Scholz realmente es un personaje, como diríamos, 'el caballero de la triste figura'. Realmente cada vez 'pinta menos' en el escenario internacional: un día dice una cosa que incumple al día siguiente, en función de la presión que recibe de EEUU, y es un personaje que está llevando a su país a un declive importantísimo del que tardará generaciones en recuperarse. Alemania va camino de perder, bajo la égida de este personaje, de este canciller tan débil, su influencia internacional basada en una poderosa economía de exportación", advierte el analista internacional Eduardo Luque.

