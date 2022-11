https://sputniknews.lat/20221115/un-tesla-se-descontrola-y-arrolla-a-todos-en-su-camino-2-muertos--video-1132438964.html

El 5 de noviembre se produjo un accidente mortal con un coche eléctrico Tesla Model Y, cuyos frenos presuntamente fallaron, en la ciudad china de Chaozhou.

Como se observa en el video, el coche primero paró en la cuneta, pero de repente aceleró descontroladamente y colisionó con motos y bicicletas. Como resultado, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas. Las víctimas fueron un conductor de moto y una colegiala en bicicleta. El propio conductor del Tesla, un ciclista y el conductor del triciclo también sufrieron heridas graves.El conductor, de 55 años, trató de detener el coche, pero no pudo hacerlo, por lo que Tesla circuló durante dos kilómetros de forma casi incontrolada. Un familiar del conductor comunicó a Jimu News que había un problema con los frenos del coche, pero aún no está claro cuál es. De hecho, se comunica que este problema se dio a conocer cuando estaba parando al lado de una tienda. La policía informó que el conductor no estaba ebrio ni había tomado ninguna droga que pudiera haber afectado su percepción o reacción.La corporación del empresario Elon Musk se comprometió a ayudar a la policía china en su investigación sobre el accidente."La policía está buscando actualmente una agencia de evaluación de terceros para identificar la verdad detrás de este accidente y proporcionaremos activamente cualquier ayuda necesaria", afirmó el fabricante de vehículos eléctricos de Musk a la agencia de noticias Reuters, advirtiendo que no se debe creer en "rumores".Así, desde la empresa comunicaron que según los registros del vehículo, durante el accidente no se pisó el pedal de freno, mientras que el acelerador estuvo pisado durante una "parte significativa del evento". También indicaron que en los videos no se puede ver que las luces de frenos se encendieran.

