Xi pide levantar sanciones unilaterales y restricciones sobre cooperación tecnológica

Refiriéndose a la seguridad alimentaria y energética, el líder chino dijo que la causa fundamental de las crisis en curso no es la producción o la demanda, sino la interrupción de las cadenas de suministro y la cooperación internacional."La solución consiste en desarrollar un mercado de productos básicos abierto, estable y sostenible, y trabajar juntos para desatascar las cadenas de suministro y estabilizar los precios del mercado. Debemos oponernos resueltamente al intento de politizar los temas alimentarios y energéticos o utilizarlos como herramientas y armas", instó el presidente, citado por la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying.En su discurso, Xi subrayó que "la modernización no es un privilegio reservado a un solo país". "Los pioneros del desarrollo deberían ayudar sinceramente a otros a desarrollar y proporcionar más bienes públicos globales. Todos los países principales deben cumplir con sus debidas responsabilidades y hacer todo lo posible por la causa del desarrollo global", dijo.Además, los países del G20 deben contener la inflación mundial y eliminar sus riesgos financieros y económicos, declaró Xi Jinping.También llamó a intensificar la cooperación internacional en la lucha contra la pandemia, aumentar el acceso a las vacunas, medicinas, métodos de diagnóstico y tratamiento en los países en desarrollo para crear condiciones favorables para recuperar la economía. Enumeró los factores importantes para el desarrollo global, que son el comercio mundial, la economía digital, transición a la energía verde y lucha contra la corrupción."Debemos seguir apoyando el sistema comercial multilateral con el papel central de la Organización Mundial de Comercio, promover activamente la reforma de la OMC, favorecer a la liberalización y simplificación de los trámites de comercio e inversiones y trabajar en una economía mundial abierta", indicó.Xi también llamó a los países de G20 a seguir la política de "cero tolerancia" a la corrupción, incrementar la cooperación internacional para buscar a los criminales prófugos y no crear refugios seguros para personas corruptas y sus activos. Además, comentó de su Iniciativa de seguridad global."Nuestro objetivo es trabajar con todas las partes para promover el espíritu de la Carta de la ONU, apegarnos al principio de una seguridad inseparable y al concepto de seguridad común, integral, conjunta y sostenible, abogar por solucionar los conflictos por medio de las negociaciones y por solucionar las disputas mediante consultas, y resolver las crisis vía pacífica", agregó.Relaciones entre China y la UEAsimismo, China espera que Francia empuje a la UE a continuar su política independiente y constructiva respecto a China, declaró Xi Jinping en una reunión con su par francés, Emmanuel Macron, al margen de la cumbre de G20 en Bali.El líder chino, citado por la Televisión Central de China, expresó la esperanza de que "Francia empuje a la UE a continuar una política independiente y constructiva respecto a China". Xi destacó las relaciones "económicas simbióticas y sostenibles" que edificaron Pekín y Bruselas durante muchos años.La semana pasada el diario Financial Times publicó citando fuentes que Estados Unidos y la UE ya iniciaron unas consultas para determinar cómo tienen que prepararse para un conflicto en Taiwán. Según el medio, algunas de las personalidades oficiales de EEUU y Europa coinciden en que la perspectiva de un enorme daño económico global causado por el conflicto en Taiwán permitirá asegurarse un apoyo internacional para contener a China.En septiembre pasado el subdirector de la CIA, David Cohen, declaró que Xi Jinping supuestamente encargó a sus militares prepararse para establecer un control militar sobre Taiwán para 2027. Poco después el almirante estadounidense Michael M. Gilday no descartó que la escalada del conflicto en torno a la isla puede producirse en lo que resta de 2022 y que, por lo tanto, los buques de la Armada de EEUU desplegados en la región de Asia-Pacífico ya deben estar "listos para el combate".La tensión entre China y Taiwán se agravó tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla el pasado 3 de agosto, pese a las protestas de Pekín que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses.Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago.Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

