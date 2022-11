https://sputniknews.lat/20221116/100-dias-de-petro-ha-sido-coherente-con-sus-propuestas-con-su-campana-y-con-su-historia-1132511752.html

100 días de Petro: "Ha sido coherente con sus propuestas, con su campaña y con su historia"

100 días de Petro: "Ha sido coherente con sus propuestas, con su campaña y con su historia"

La reforma tributaria, la apertura diplomática con Venezuela y la Ley de Paz Total, entre otras iniciativas, han marcado las primeras 100 jornadas del Gobierno... 16.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-16T20:46+0000

2022-11-16T20:46+0000

2022-11-16T20:46+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

política

gustavo petro

nicolás maduro

colombia

reforma tributaria

📰 proceso de paz en colombia

📰 restablecimiento de las relaciones entre colombia y venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1129139179_0:148:1600:1048_1920x0_80_0_0_8d0633baebeb135807ededb990f0ff15.jpg

En sus primeros 100 días de Gobierno, Gustavo Petro ha enfrentado las expectativas puestas sobre un proyecto renovador en un país marcado por el tradicional bipartidismo de conservadores y liberales.En conversación exclusiva con Sputnik, el politólogo colombiano Felipe Mendoza, presidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, sostiene que la dimensión interna de la histórica transición política que experimentó el país con la asunción de Petro a la Casa de Nariño "representa no solo el tránsito del poder de la derecha a la izquierda", sino que representa, a la vez, cómo Colombia "inicia una transición de enfoque, de gobernanza que nunca se había generado en nuestro país".Las primeras 100 jornadas han consolidado "una transición controlada y ajustada a la confianza internacional", junto al proyecto de "mantener un equilibrio interno y un statu quo del Estado colombiano", complementó Mendoza.Para el analista político, se ha logrado solidificar una narrativa importante que ha logrado consolidar un cambio de perspectiva de cada estamento del poder frente a la transición.Entre "cosas buenas" y "cosas por mejorar", Mendoza identifica la efectividad del Poder Ejecutivo en el Congreso de la República para "lograr las mayorías necesarias" y sacar adelante los diferentes proyectos de ley que, seguramente, empezarán a tener sus efectos dentro del próximo año. VenezuelaSegún el analista, la llegada de Petro al poder generó "un campo de batalla" frente a la lucha por la opinión pública y el control de la agenda mediática, en la cual el mandatario colombiano "ha sido coherente con su propuesta, con su campaña, pero ante todo, con su historia, que ha sido mantener una narrativa de reacomodo de las fuerzas, pero también de búsqueda de escenarios de acuerdo al nuevo Gobierno".Entre estos "nuevos escenarios" que menciona el analista, se encuentra como uno de los principales hitos el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.Según Mendoza, "se pasa la hoja de ese clima hostil que tenía el Gobierno de [Iván] Duque (2018-2022) frente al Gobierno de Maduro" y como también la llegada de Petro, y otros referentes de izquierda en la región, "ha generado una apertura de la perspectiva" de lo que significa Maduro.El analista reivindica la figura del exsenador y actual embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, "una persona de confianza del presidente Petro que está buscando restablecer unas relaciones, pero no unas relaciones bajo el paradigma de la izquierda tradicional, sino de una política pragmática".Según Mendoza, esto es muy importante en el sentido de la "recontextualización y la reconceptualización de lo que significa una relación bilateral".Reforma tributariaEl ambicioso proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Petro, que busca destinar financiamiento dirigido a políticas sociales e infraestructurales, fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado colombiano, en lo que se constituye como una de las reformas tributarias más ambiciosas de la historia colombiana.La reforma tributaria busca recaudar, a partir de gravaciones a personas naturales, impuestos al patrimonio, empresas, impuestos verdes —o impuestos a emisiones de carbono—, impuestos a zonas francas e incluso sobre alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, que representan alrededor de 20 billones de pesos adicionales (4.000 millones de dólares) para las arcas del erario público.El ideario colombiano respecto de las finanzas estatales y los mecanismos de recaudación siempre estuvo acompañado de la perspectiva "de un Estado quebrado y manipulado" por las clases dirigentes, en las que las finanzas públicas "por muchos años fueron parte de las finanzas de ciertas familias en este país", lamentó Mendoza.En la actualidad, con la reforma tributaria planteada por Petro, lo que se está planteando es "la reconfiguración de lo que significa el erario y el gasto público", aseveró el politólogo colombiano.Según Mendoza, la reforma tributaria "va a servir de gasolina para cosas importantes"; sin embargo, no se verá afectado ni el funcionamiento en términos de hacienda del Estado ni el sistema económico en general, "tan hábil en sí mismo que puede malearse y ser fluctuante y acomodaticio a todos los cambios", acotó.Paz TotalLa Ley de Paz Total o Ley de Orden Público, propuesta por el Gobierno colombiano, fue aprobada por el Congreso del país el pasado 27 de octubre de 2022 y autoriza al Estado a negociar con diferentes grupos armados, elimina el servicio militar obligatorio e instaura un servicio social para jóvenes por la paz.El proceso de paz inconcluso o "imperfecto" heredado de la Administración del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) es, según el consultor político, "una deuda que deja el Gobierno de Duque", deuda que "se amplió en los últimos cuatro años y se potencializó desde lo que dejó el presidente Santos"."Invertir la lógica de lo que significa la paz en Colombia está gestando una nueva etapa en su proceso de potencialización", asegura Mendoza.Además, advierte que Colombia "es una sociedad demasiado desigual" y, mientras haya desigualdad, es difícil pensar "cómo vamos a gestar una nueva condición de acceso a las tierras, medios de producción y una serie de elementos que van a buscar que la paz no solamente sea silenciar los fusiles sino también darle dignidad a todos los colombianos", concluyó.

https://sputniknews.lat/20221110/colombia-adios-al-servicio-militar-hola-al-servicio-social-para-la-paz-1132297622.html

https://sputniknews.lat/20221102/historico-colombia-y-venezuela-vuelven-al-cauce-de-su-destino-comun-1132057462.html

https://sputniknews.lat/20221108/el-abece-de-la-reforma-tributaria-de-gustavo-petro-en-colombia-1132223504.html

https://sputniknews.lat/20221104/el-congreso-de-colombia-aprueba-la-ley-de-paz-total-que-permitira-dialogar-con-grupos-armados-1132134347.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, política, gustavo petro, nicolás maduro, colombia, reforma tributaria, 📰 proceso de paz en colombia, 📰 restablecimiento de las relaciones entre colombia y venezuela