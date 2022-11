https://sputniknews.lat/20221116/brasil-ha-vuelto-lula-promete-en-la-cop27-acabar-con-la-devastacion-de-la-amazonia-1132505691.html

"Brasil ha vuelto": Lula promete en la COP27 acabar con la devastación de la Amazonía

"Brasil ha vuelto": Lula promete en la COP27 acabar con la devastación de la Amazonía

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió en la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las... 16.11.2022

Lula recordó que en los tres primeros años de Gobierno de Jair Bolsonaro la deforestación en la Amazonía aumentó un 73%, y añadió: "Esa devastación quedará en el pasado, los delitos ambientales, que crecieron de forma alarmante, ahora será combatidos sin tregua".El presidente electo prometió castigar "con todo rigor" las actividades ilegales en la selva, y reiteró la antigua promesa asumida por Brasil años atrás de acabar con la deforestación ilegal en el año 2030.También reafirmó la promesa de crear un Ministerio de los Pueblos Originarios para que sean los propios indígenas, los que más sufren las agresiones que suponen la deforestación y otros delitos ambientales, quienes propongan al Gobierno políticas públicas para proteger sus territorios.Lula también oficializó su compromiso, anunciado poco antes, de trabajar para que Brasil acoja en 2025 la cumbre de la ONU sobre el clima, a ser posible en un "Estado amazónico", para que el mundo pueda conocer de cerca la realidad de la Amazonía, declaró.Además, habló de reforzar la alianza entre Brasil, Congo e Indonesia, ya que los tres países juntos reúnen el 53% de las selvas tropicales del planeta, para trabajar juntos en la búsqueda de mecanismos de financiación sostenible para proteger la naturaleza.También anunció su voluntad de organizar una cumbre entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela, para que los países amazónicos puedan "por primera vez debatir de forma soberana" el desarrollo de la región, con integración social "y mucha responsabilidad climática".Lula subrayó en todo momento que la lucha contra el cambio climático debe ir de la mano con la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y en este sentido aseguró que propondrá la creación de una "alianza mundial por la seguridad alimentaria", para acabar con el hambre siendo responsables con el futuro del planeta. El líder brasileño no sólo exhibió nuevos compromisos ante el mundo, sino que también exigió que los países ricos cumplan con sus promesas, recordando que en la COP 15, en 2009, se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 para ayudar a los países más pobres a luchar contra el cambio climático, y que eso no ha ocurrido.Lula también aprovechó para exigir cambios en la ONU, una demanda histórica de Brasil, al decir que no hay "ninguna explicación" para que sólo los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial manden en el Consejo de Seguridad.El presidente electo de Brasil permanecerá un día más en la COP 27; el 17 de noviembre tiene previsto reunirse con representantes de la sociedad civil brasileña, y también participará en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas.

