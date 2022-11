https://sputniknews.lat/20221116/descanso-ocio-y-tiempo-libre-bienes-escasos-para-los-trabajadores-chilenos--1132517605.html

Descanso, ocio y tiempo libre: bienes escasos para los trabajadores chilenos

Descanso, ocio y tiempo libre: bienes escasos para los trabajadores chilenos

En Chile se estudia reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Pero el proyecto de ley tiene falencias que impedirían a las personas trabajadoras aprovechar su tiempo por fuera del trabajo, revela un estudio.

2022-11-16T22:15+0000

2022-11-16T22:15+0000

2022-11-16T22:15+0000

contante y sonante

chile

mercado de trabajo

gabriel boric

camila vallejo

productividad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1132517340_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fb10235f99038735979405d2f37f3960.jpg

Descanso, ocio y tiempo libre: bienes escasos para los trabajadores chilenos Descanso, ocio y tiempo libre: bienes escasos para los trabajadores chilenos

En agosto, el presidente Gabriel Boric utilizó su facultad para darle carácter de suma urgencia al proyecto de ley presentado en 2017 por la entonces diputada y ahora ministra Camila Vallejo, con el objetivo de reducir la carga laboral de 45 a 40 horas semanales.El texto —que tuvo su aprobación en Diputados en 2019— plantea bajar progresivamente una hora por año en un plazo de cinco años.Sin embargo, de acuerdo con el estudio "Tiempo Robado, Pobreza de Tiempo, productividad y acumulación capitalista" de la Fundación Sol, son necesarias políticas para que los chilenos puedan aprovechar el tiempo por fuera del trabajo remunerado y no remunerado.El informe realizado por los economistas Gonzalo Durán, Francisca Barriga y Andrea Sato, señala que 58,9% de las mujeres y 26,4% de los hombres que trabajan 45 horas semanales son "pobres de tiempo"."El tiempo que tienen no les alcanza para una garantía mínima de horas de ocio a la semana, para poder desarrollarse en participación política, cultural", dijo a Contante y Sonante el economista Gonzalo Durán.Al reducir la carga horaria laboral semanal, "la mitad de las mujeres que trabajan seguirán pobres de tiempo y ese es un resultado muy grave", remarcó el economista.Esto debido a la falta de una mirada integral que contemple, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados para que las personas —y especialmente las mujeres— puedan destinar menos horas a esas tareas.Por otro lado, los bajos salarios y el "costo de vida de un país europeo", a decir del entrevistado, reforzaría el multiempleo."Los trabajadores nos dicen que cuando se genere la reducción de las jornadas, esas horas liberadas, más que para el goce personal van a ir para otro trabajo y a trabajos informales", explicó Durán.Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 2021 los chilenos trabajaron 1.916 horas anuales. De esta forma se ubican en el cuarto lugar de los de mayor carga horaria laboral en esa organización que reúne a 38 países.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, trabajadores, jornada laboral