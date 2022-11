El caso del derribo del Boeing MH17 tras 8 años de investigación

https://sputniknews.lat/20221116/el-caso-del-derribo-del-boeing-mh17-tras-8-anos-de-investigacion--1132485747.html

El caso del derribo del Boeing MH17 tras 8 a帽os de investigaci贸n

El 17 de noviembre de 2022 se espera que el Tribunal de Distrito de La Haya emita una sentencia preliminar por el caso del accidente del vuelo MH17

El avi贸n de pasajeros Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines que iba de 脕msterdam (Pa铆ses Bajos) a Kuala Lumpur (Malasia) se estrell贸 el 17 de julio de 2014 en el este de Ucrania. Murieron los 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulaci贸n, ciudadanos de 10 pa铆ses.Los restos en llamas del avi贸n se encontraron en m谩s de 15 kil贸metros cuadrados de territorio controlado por las unidades armadas de la entonces proclamada Rep煤blica Popular de Donb谩s (RPD). La versi贸n de que el avi贸n de pasajeros fue alcanzado por un misil tierra-aire o aire-aire fue inmediatamente presentada como la causa del accidente. Las autoridades ucranianas y los representantes de las milicias de la RPD se culparon entre s铆 inmediatamente tras el incidente.Investigaci贸n iniciadaAl d铆a siguiente de la tragedia, el 18 de julio de 2014, el Comit茅 Interestatal de Aviaci贸n (CIEA) propuso la creaci贸n de una comisi贸n para investigar el accidente bajo los auspicios de la Organizaci贸n de Aviaci贸n Civil Internacional (OACI), lo que implicaba entregarle las cajas negras. Ese mismo d铆a, los miembros de la Comisi贸n Especial de Seguimiento de la Organizaci贸n para la Seguridad y la Cooperaci贸n en Europa (OSCE) en Ucrania llegaron a la zona para observar la situaci贸n.El 21 de julio, el Consejo de Seguridad de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) adopt贸 por unanimidad la Resoluci贸n n潞 2166 sobre el accidente del Boeing en Ucrania, exigiendo una investigaci贸n exhaustiva e independiente sobre la tragedia. Dado que la mayor铆a de las v铆ctimas eran ciudadanos holandeses, el pa铆s recibi贸 el derecho de investigar el accidente en cooperaci贸n con la ONU, el CIEA, la OACI, Malasia, Australia, Alemania, EEUU y el Reino Unido.El 22 de julio de 2014 los representantes de la Administraci贸n de la ciudad de Donetsk, en presencia de observadores y periodistas de la OSCE, entregaron a los expertos en aviaci贸n de Malasia las cajas negras que hab铆an encontrado. Luego, estas fueron entregadas a los expertos de los Pa铆ses Bajos, que, a su vez, pidieron a los expertos brit谩nicos del Laboratorio de Farnborough de la OACI y del CIEA que las descifraran.El 24 de julio, las autoridades brit谩nicas afirmaron que no publicar铆an los datos de las transcripciones de los registradores de vuelo, dejando que lo hicieran las autoridades holandesas. Y el 8 de agosto de 2014, Ucrania, los Pa铆ses Bajos, B茅lgica y Australia acordaron que la informaci贸n sobre la investigaci贸n del accidente solo se har铆a p煤blica con la aprobaci贸n de los cuatro pa铆ses. Como resultado, Rusia no tuvo acceso a las grabaciones de la caja negra.Versiones y conclusiones preliminaresEl 9 de septiembre de 2014, la Junta de Seguridad de los Pa铆ses Bajos public贸 las conclusiones preliminares de la investigaci贸n del accidente, donde se afirmaba que "la aeronave se desintegr贸 en el aire probablemente como resultado de los da帽os estructurales causados por el impacto externo de m煤ltiples objetos de alta energ铆a". Al mismo tiempo, no se detectaron fallos t茅cnicos en los sistemas del avi贸n ni errores de la tripulaci贸n.El 13 de octubre de 2015, los expertos del consorcio Almaz-Antey, fabricante del sistema Buk SAM, informaron a los medios de comunicaci贸n de los resultados de un experimento a escala real para simular el accidente a茅reo realizado en el marco de su propia investigaci贸n sobre la tragedia del MH17. El informe indicaba que el Boeing pudo haber sido derribado por un misil de la antigua modificaci贸n 9M38 del sistema Buk SAM. Estos misiles fueron retirados del servicio de combate en la Uni贸n Sovi茅tica en 1986, y las Fuerzas Armadas ucranianas todav铆a los utilizaban en el momento del accidente del MH17. El consorcio tambi茅n estableci贸 la trayectoria del proyectil. Seg煤n el experimento, el misil fue disparado desde el pueblo de Zar贸shchenskoe, que estaba ocupado por las FFAA de Ucrania en el momento del accidente.Ese mismo d铆a, Pa铆ses Bajos present贸 el informe final de la investigaci贸n, donde se afirmaba que la ojiva del misil 9M38 lanzado por el sistema Buk SAM desde una zona de unos 320 kil贸metros cuadrados en el este de Ucrania explot贸 a la izquierda de la cabina del piloto, lo que provoc贸 la destrucci贸n del avi贸n en pleno vuelo. Sin embargo, la comisi贸n no estableci贸 el lugar exacto del lanzamiento del misil. As铆, como quer铆a la parte ucraniana, no fue posible atribuir la responsabilidad del accidente del Boeing, en el que murieron 298 personas, a los milicianos.驴Y qui茅nes son los jueces?En septiembre de 2016, la investigaci贸n del accidente hizo p煤blicas sus conclusiones y estas se帽alaban que el avi贸n fue derribado por un misil lanzado desde el sistema ruso Buk SAM. Seg煤n la versi贸n de los investigadores internacionales, este lanzador fue entregado a las milicias del este de Ucrania. Las conclusiones se basaron en los testimonios de ciudadanos locales proporcionados por la parte ucraniana. Las autoridades rusas afirman que el misil que derrib贸 el avi贸n de pasajeros fue entregado a Ucrania en la 茅poca sovi茅tica y ha estado all铆 desde entonces. El caso ha ignorado todas las pruebas de la versi贸n rusa. Aunque lo m谩s extra帽o de todo esto es que la investigaci贸n no aprovech贸 la informaci贸n sobre los resultados de un experimento a escala real demostrado abiertamente por Almaz-Antey, el creador del sistema Buk SAM, que mostraba claramente desde qu茅 lado volaba el misil.En junio de 2019, un equipo de investigaci贸n conjunta formado por fiscales y agentes de la ley de Australia, B茅lgica, Malasia, los Pa铆ses Bajos y Ucrania abri贸 una causa penal contra un ciudadano ucraniano y tres rusos que serv铆an en Donetsk, acus谩ndolos de disparar deliberadamente un misil contra un avi贸n civil. El pasado mes de diciembre, la Fiscal铆a neerlandesa pidi贸 cadena perpetua para ellos. Todos ellos niegan su culpabilidad. El argumento de la Fiscal铆a fue solo unas grabaciones de interceptaciones de radio proporcionadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Curiosamente, el equipo de investigaci贸n judicial envi贸 en dos ocasiones una petici贸n a las autoridades estadounidenses solicitando datos de im谩genes de sat茅lite que supuestamente estaban en su poder y que confirmaban el lanzamiento del misil, pero EEUU se neg贸 a hacerlo.Las autoridades rusas han negado en reiteradas ocasiones las acusaciones de implicaci贸n rusa en el accidente del avi贸n malasio en el este de Ucrania. Desde el principio no se permiti贸 a Rusia participar en ninguna fase de la investigaci贸n y no se tuvieron en cuenta las im谩genes rusas de sat茅lite y radar que proporcion贸 tras la tragedia. Adem谩s, qued贸 sin respuesta la petici贸n de la parte rusa de estudiar las negociaciones con los pilotos de Boeing del controlador a茅reo ucraniano que conduc铆a el MH17, lo que podr铆a haber explicado el cambio de rumbo inicial del transatl谩ntico y su entrada en la zona de combate. Justo al d铆a siguiente del accidente, el controlador ucraniano dimiti贸, tras lo cual su rastro se perdi贸 irremediablemente. Por lo tanto, Rusia tiene todos los motivos para sospechar que el equipo de investigaci贸n conjunta design贸 al culpable incluso antes de que comenzara la investigaci贸n.

