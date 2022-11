https://sputniknews.lat/20221116/el-presidente-polaco-descarta-que-la-caida-del-misil-en-polonia-fuera-un-ataque-contra-el-pais-1132484711.html

El presidente polaco descarta que la caída del misil en Polonia fuera un ataque contra el país

El presidente polaco descarta que la caída del misil en Polonia fuera un ataque contra el país

La caída del misil en Polonia no fue un ataque contra el país, aseguró el presidente polaco, Andrzej Duda. En sus palabras, con "gran probabilidad" el... 16.11.2022, Sputnik Mundo

El presidente informó que nada indicaba que el país hubiera sido atacado deliberadamente el 15 de noviembre.El presidente polaco admitió que no hay pruebas de que el misil fuera lanzado por Rusia, por el contrario, "es muy probable que se trate de un misil antibalístico utilizado por las fuerzas de defensa ucranianas".Según Duda, las fuerzas de defensa aérea de Ucrania lanzaron misiles en diferentes direcciones y uno de ellos pudo caer en el territorio de Polonia.El líder polaco también precisó que no hubo una explosión típica al caer el misil."Lo más probable es que sea un misil de fabricación rusa, producido en los años setenta, de la clase S-300", sugirió.Los medios de comunicación polacos informaron el 15 de noviembre por la noche que dos cohetes se habían estrellado en territorio polaco, en la voivodía de Lubelskie, en la frontera con Ucrania. Dicho incidente causó la muerte de dos personas. Aunque el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que Varsovia no tenía información exacta sobre los cohetes que habían caído en el territorio de la República.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que el 15 de noviembre no se atacaron objetivos cerca de la frontera polaca y descartaron que las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos tengan relación alguna con sus arsenales. La institución calificó las afirmaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de supuestos misiles de Rusia como "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".El presidente de EEUU, Joe Biden, convocó en la mañana del 16 de noviembre una reunión de emergencia de los líderes del G7 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que, como él, asistían a la cumbre del G20 en Bali. A su conclusión, comunicó que la información preliminar negaba que el misil que había caído en Polonia procediera de Rusia.

