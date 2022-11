https://sputniknews.lat/20221116/la-cancilleria-rusa-convoca-al-embajador-de-polonia-en-moscu-1132504361.html

La Cancillería rusa convoca al embajador de Polonia en Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó al embajador polaco en Moscú, Krzysztof Krajewski, en relación con la caída de un misil en... 16.11.2022, Sputnik Mundo

En respuesta a la pregunta de si el ministerio convocó a Krajewski por la caída del misil, la portavoz dijo que "sí".Varios medios polacos informaron el 15 de noviembre del impacto de dos misiles en la localidad de Przewodów, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania, que causaron dos víctimas mortales, pero más tarde las autoridades de Polonia hablaban de un solo misil. El Ministerio de Exteriores polaco se limitó a decir que el proyectil era de fabricación "rusa", denominación usada para referirse a la antigua producción soviética.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia indicaron que atacaron objetivos como mínimo a 35 kilómetros de la frontera con Polonia, descartaron relación alguna entre las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos con sus arsenales y calificaron las informaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de presuntos misiles rusos de "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".Este 16 de noviembre, el presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que no hay indicios de que la caída de un misil en Polonia fuera un ataque deliberado contra el país y admitió que no hay pruebas de que el misil fuera lanzado por Rusia, sino, por el contrario, "es muy probable que se trate de un misil antibalístico utilizado por las fuerzas de defensa ucranianas".A su vez, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, admitió que los datos preliminares confirman que los sistemas de defensa aérea ucranianos habían alcanzado Polonia.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de "histérica" la reacción de Polonia y de otros países al incidente y aseguró que Moscú no tiene nada que ver con lo ocurrido.

