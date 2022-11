https://sputniknews.lat/20221116/lula-destaca-el-regreso-de-brasil-al-mundo-en-la-cop27-1132512738.html

Lula destaca el "regreso" de Brasil al mundo en la COP27



El presidente electo de Brasil no pasó desapercibido en su visita a la Conferencia de Cambio Climático en Egipto, con su mensaje en defensa del medioambiente. En otro orden, continúan las repercusiones mundiales tras el lanzamiento de misiles a Polonia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Luiz Inácio Lula da Silva le planteó al secretario general de la ONU, António Guterres, realizar la Cumbre del Clima del año 2025 (COP30) en la Amazonía.El líder progresista subrayó la importancia de su viaje a la COP27 que se desarrolla en la ciudad de Sharm el-Sheij, en Egipto. "La invitación de los gobernadores de la Amazonía no pudo ser más representativa: Brasil está de vuelta en el mundo", afirmó.A criterio de Lula, su propuesta se basa en la importancia de que los actores defensores de la Amazonía "conozcan la región y la realidad concreta".El presidente electo de Brasil también anunció la creación del futuro Ministerio de Pueblos Originarios."[Lula] busca incluir al indígena brasileño como ciudadano, respetado en sus costumbres culturales, pero incluido en una nación aún en construcción. Y también busca una integración con otros pueblos latinoamericanos que ya tienen iniciativas avanzadas para acercar a los habitantes amazónicos", indicó el docente.A criterio del entrevistado, Lula "no solo busca unir las fuerzas de izquierda, sino las democráticas de Brasil. Él sabe que fue electo por corto margen [por sobre Jair Bolsonaro], y si no ofrece algo nuevo y sólido no tendrá otra oportunidad".Durante su visita a la COP 27 en Egipto, el político también anunció la creación "urgente" de un fondo compensatorio a los países en desarrollo por los daños causados por el cambio climático.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— en Perú fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión el excongresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori. El motivo responde a tráfico de influencias. Conversamos con el politólogo peruano José Alejandro GodoyPor otra parte, Rusia identificó como ucranianos los misiles caídos en Polonia que mataron a dos personas. En tanto, el presidente polaco Andrzej Duda descartó que la caída del misil en el país fuera un ataque contra la nación.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

