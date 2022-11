https://sputniknews.lat/20221116/medios-informan-que-el-misil-caido-en-territorio-polaco-fue-disparado-por-las-tropas-de-zelenski-1132477349.html

Medios informan que el misil caído en territorio polaco fue disparado por las tropas de Zelenski

MOSCÚ (Sputnik) — El misil que impactó el martes en Polonia y mató a dos personas fue disparado por las fuerzas de Volodímir Zelenski, aseguró la agencia... 16.11.2022, Sputnik Mundo

Varios medios polacos informaron el 15 de noviembre que dos misiles impactaron en la localidad de Przewodów, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania, y causaron dos víctimas mortales. Más tarde, las autoridades de Polonia hablaban de un solo misil. El presidente polaco Andrej Duda subrayó que no había información exacta de a quién pertenecía el misil, mientras que el Ministerio de Exteriores polaco se limitó a decir que el proyectil era de fabricación "rusa", denominación que suelen usar para referirse a la antigua producción soviética.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que el 15 de noviembre no atacaron objetivos cerca de la frontera polaca y descartaron que las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos tengan relación alguna con sus arsenales. La institución calificó las afirmaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de supuestos misiles de Rusia como "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".El experto militar Alexéi Leonkov dijo a Sputnik que los misiles de crucero de Rusia no pudieron entrar en el territorio de Polonia, no descartó que se trate de los misiles antiaéreos ucranianos que pudieron volar hacia el territorio polaco por error. Ya antes hubo casos cuando los misiles ucranianos impactaron en las viviendas de la población local.Desde el Pentágono declararon que no se fiarán de las especulaciones al referirse a los informes de los medios polacos, sino de los hechos concretos que para ello tienen suficientes capacidades.En marzo pasado, un antiguo dron ucraniano, de fabricación soviética, burló la defensa antiaérea de varios países de la OTAN antes de caer en Zagreb, la capital croata, provocando una gran explosión.

