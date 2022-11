https://sputniknews.lat/20221116/paises-de-g20-enfatizan-importancia-de-implementar-el-pacto-alimentario-1132479335.html

Países de G20 enfatizan importancia de implementar el pacto alimentario

Países de G20 enfatizan importancia de implementar el pacto alimentario

NUSA DUA, INDONESIA (Sputnik) — Los países del Grupo de los Veinte (G20) coinciden en la importancia de implementar el pacto alimentario por todas las partes... 16.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-16T11:30+0000

2022-11-16T11:30+0000

2022-11-16T12:57+0000

economía

g20

cumbre del g20 en bali (2022)

📰 el acuerdo alimentario de estambul

rusia

ucrania

📈 mercados y finanzas

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1132479439_0:25:3073:1753_1920x0_80_0_0_ed2ea51ff7175d06cb5bcd1490998afe.jpg

A su vez, Rusia critica la implementación del memorando con la ONU sobre la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos. Esta reacción rusa se debe a varias razones desde el bloqueo de los fertilizantes rusos hasta los atentados del régimen de Kiev en el corredor humanitario en el mar Negro.Así, a mediados de noviembre, el vicecanciller ruso Serguéi Vershinin expresó que centenares de toneladas de fertilizantes minerales rusos están detenidos en varios países europeos. Pese a que fue presentada la propuesta por parte de Rusia a fin de que estos fertilizantes se entregaran a los países más pobres de forma gratuita, no había hecho "casi nada" para realizarla, denunció el funcionario.A inicios de noviembre, Vershinin en el transcurso de las conversaciones con el embajador turco en Moscú, Mehmet Samsar, subrayó que era imprescindible que Ucrania diera garantías de que no utilizara el corredor humanitario con fines militares. Esta reunión se realizó poco antes de que Kiev confirmara que no utilizaría el corredor naval y puertos ucranianos del mar Negro para realizar operaciones bélicas contra Rusia. Tras este anuncio, el 2 de noviembre, el Ministerio de Defensa ruso anunció que Moscú retoma el cumplimiento del pacto alimentario.Asimismo, el 14 de noviembre, Vershinin reiteró la necesidad de cumplir plenamente pacto alimentario, sobre todo, la parte del acuerdo que se trata de la distribución de los cereales y fertilizantes rusos al mercado internacional.El 22 de julio, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Por su parte, los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.El 29 de octubre, Rusia suspendió su participación en el acuerdo, tras acusar a Ucrania de un ataque de drones submarinos a buques de la flota del mar Negro y barcos civiles encargados de garantizar la seguridad del 'corredor de granos' cerca de Sebastopol, en el suroeste de Crimea.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, al comentar antes la Iniciativa de Granos del Mar Negro, lamentó que el grueso de esos suministros tuviera como destino la Unión Europea, en lugar de las naciones más pobres.

https://sputniknews.lat/20221116/las-claves-de-la-declaracion-final-aprobada-por-los-lideres-del-g20-1132487164.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

g20, cumbre del g20 en bali (2022), 📰 el acuerdo alimentario de estambul, rusia, ucrania, 📈 mercados y finanzas, europa