¿Qué pasará ahora que somos 8.000 millones de personas en el mundo?

La noticia sobre haber alcanzado la cifra tuvo repercusión mundial. Analizamos cómo repercute en nuestra calidad de vida este crecimiento en la población junto a un doctor en sociología.

¿Qué pasará ahora que somos 8.000 millones de personas en el mundo? La noticia sobre haber alcanzado esta cifra tuvo repercusión mundial, pero hoy analizaremos cómo repercute en nuestra calidad de vida este crecimiento en la población junto a un doctor en sociología.

Damián nació el martes 15 de noviembre del 2022 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Pesó 2,77 kilos y midió 35 centímetros. Él fue el "bebé 8.000 millones": su nacimiento significó que la población mundial llegó a esta cifra.Naciones Unidas acompañó a su madre, Damaris Ferraris, de 35 años. El organismo tomó el hecho de forma simbólica para poner sobre la mesa el debate sobre la calidad de vida y el nacimiento digno de niños en todo el mundo.De las 8.000 millones de personas habitantes del planeta, 8,2% vive en América Latina y el Caribe, es decir unos 662 millones, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se estima que esta zona del mundo alcanzará su población máxima en el año 2056."Por un lado, es positivo dar a conocer esta cifra. Marca este hito de consciencia de cuántos somos y los desafíos que eso implica; un límite de hasta donde podemos seguir creciendo. Y me parece negativo en términos sobre cómo nos organizamos como humanidad. Esto no ha tenido muy buenos resultados", dijo a Zona Violeta el chileno Eolo Díaz-Tendero, doctor en Sociología e investigador de la Universidad Estatal de O’Higgins.La ONU proyecta que en el año 2037 la población mundial llegará a los 9.000 millones y el aumento se concentrará en los países de ingresos más bajos, principalmente en África Subsahariana.Todo esto es consecuencia del aumento de la esperanza de vida por las mejoras en la salud pública, la medicina, la nutrición y la cantidad de nacimientos, en algunas partes del mundo. Aunque el bienestar y la buena calidad de vida no están presentes en todos los países."En la medida que vayamos creciendo más a este ritmo, más evidentes serán estas crisis que se dan de vez en cuando en la humanidad. Estamos ante un equilibrio precario en nivel de producción, para [atender] la demanda que tenemos", indicó Díaz-Tendero."Hay que hacer una reflexión sobre cuánto consumo necesitamos y qué tipo de consumo queremos hacer prevalecer en el futuro", agregó el especialista.Esto forma parte de la "balanza entre la capacidad de producción que tiene la humanidad, y en su relación con la tierra, y los requerimientos para satisfacer las necesidades de sobrevivencia de la humanidad", concluyó el especialista.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

