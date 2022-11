https://sputniknews.lat/20221116/rusia-identifica-como-ucranianos-los-misiles-que-cayeron-en-polonia-1132479642.html

Rusia identifica como ucranianos los misiles que cayeron en Polonia

Rusia identifica como ucranianos los misiles que cayeron en Polonia

Las fotos publicadas en Polonia sobre el incidente de Przewodów muestran claramente que allí cayeron restos de misiles de un sistema de defensa antiaérea S-300... 16.11.2022, Sputnik Mundo

Se precisa que el 15 de noviembre Rusia atacó objetivos situados como mínimo a 35 km de la frontera entre Ucrania y Polonia."Nos gustaría enfatizar que los ataques de alta precisión se llevaron a cabo en objetivos solo en el territorio de Ucrania y a una distancia de no menos de 35 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia", señala el organismo castrense.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la reacción de Varsovia al "incidente de los misiles" podría haber sido más moderada y profesional, especialmente cuando se trata de un tema como éste.Los medios de comunicación polacos informaron el 15 de noviembre por la noche de que dos cohetes se habían estrellado en territorio polaco, en la voivodía de Lubelskie, en la frontera con Ucrania, matando a dos personas. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco aseguró que el misil que cayó en Polonia era de fabricación rusa. El presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que Varsovia no tenía información exacta sobre los cohetes que habían caído en el territorio de la república.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que el 15 de noviembre no atacaron objetivos cerca de la frontera polaca y descartaron que las fotos publicadas sobre supuestos fragmentos tengan relación alguna con sus arsenales. La institución calificó las afirmaciones de ciertos medios polacos sobre el impacto de supuestos misiles de Rusia como "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó en la mañana del 16 de noviembre una reunión de emergencia de los líderes del G7 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que, como él, asistían a la cumbre del G20 en Bali. A su conclusión, comunicó que la información preliminar negaba que el misil que había caído en Polonia procediera de Rusia.El Pentágono dijo que, en la situación del misil derribado en Polonia, no pretendía basarse en especulaciones sino en hechos, para cuyo esclarecimiento había suficientes oportunidades. Al mismo tiempo, el Pentágono no hablará de la aplicabilidad del artículo 5 de la Carta de la OTAN hasta que se disponga de los hechos, subrayó el portavoz militar Patrick Ryder. El artículo dice: las partes contratantes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas en Europa o América del Norte se consideraría un ataque contra ellas en su conjunto.

