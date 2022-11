https://sputniknews.lat/20221116/ucrania-un-nuevo-escenario-ante-llegada-del-invierno-y-despues-de-las-elecciones-en-eeuu-1132516432.html

Ucrania: "Un nuevo escenario ante llegada del invierno y después de las elecciones en EEUU”

Ucrania: "Un nuevo escenario ante llegada del invierno y después de las elecciones en EEUU”

Rusia identificó como ucranianos los misiles caídos en Polonia golpearon en la zona este del país, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania... 16.11.2022, Sputnik Mundo

Conflicto en Ucrania: "Se observa un nuevo escenario ante llegada del invierno y después de las elecciones en EEUU"

Desde Moscú, la Cancillería calificó a las imágenes en las que se apreciaban supuestos fragmentos de arsenales, como "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".El presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que no hay indicios de que la caída de un misil en Polonia fuera un ataque deliberado y el presidente de EEUU, Joe Biden, calificó de "poco probable" la responsabilidad de Rusia.Esta campaña de rumores, que rápidamente se desarmó, sucedió un día después de que la Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría un proyecto de resolución sobre el pago de reparaciones de Rusia a Ucrania. La decisión, que no tiene efecto vinculante, contó con menos votos que todas las resoluciones anteriores contra Rusia, y fue rechazada por Moscú.Telescopioentrevistó a los analistas argentinos, Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, y al sociólogo Jorge Elbaum.Para Montes, la decisión es "una muestra clara del hostigamiento legal e internacional que está sufriendo Rusia. Primero, condenando su ofensiva militar del 24 de febrero, y algunos hechos puntuales a lo largo de todo este proceso, para llegar a esta posibilidad de reclamar la reconstrucción de Ucrania y la responsabilidad respectiva".El analista destacó que la votación en la ONU "no fue tan mala para Moscú, dado que aunque casi la mitad de los integrantes votaron a favor, la otra mitad o se opuso o se abstuvo". Por ello, "se observa una especie de mejoría en la situación; ya no hay tanto acompañamiento a la posición occidental o ucraniana", acotó.Por su parte, el sociólogo argentino Jorge Elbaum aludió al efecto de los resultados de las elecciones intermedias en EEUU, que dejaron en evidencia “el descrédito del sistema político norteamericano"."Tenemos, por un lado, un deterioro del sistema político que se inició con la presidencia de Donald Trump. Y por otro lado, un nivel de polarización que no colabora a la hora de solucionar la crisis de EEUU", manifestó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

