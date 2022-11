https://sputniknews.lat/20221117/china-advierte-que-la-region-asia-pacifico-no-es-el-patio-trasero-de-nadie-1132574013.html

China advierte que la región Asia-Pacífico "no es el patio trasero de nadie"

El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que la región Asia-Pacífico determinará el orden geopolítico y comercial del siglo XXI, por lo cual pidió que esta... 17.11.2022

Semanas después de su reelección como máximo líder del país, el mandatario enumeró la importancia que tiene esta región del planeta para el comercio internacional, que podría verse obstruido si se mantiene el pensamiento unilateral y hegemónico entre los países ricos. Durante su discurso como parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), Xi Jinping recordó que, actualmente, Asia-Pacífico goza de una estabilidad general. Sin embargo, no descartó factores externos que pongan en riesgo esa seguridad. "Tanto las tensiones geopolíticas como la evolución de la dinámica económica han ejercido un impacto negativo sobre el entorno de desarrollo y la estructura de cooperación de Asia-Pacífico", aseveró desde la capital de Tailandia, Bangkok. El presidente de la República Popular China, quien es considerado como el gobernante más poderoso de su país desde los tiempos de Mao Zedong, recordó que esta región no estuvo involucrada en la polarización ideológica de la Guerra Fría. Según el líder chino, la historia le ha dado una lección a la civilización: la confrontación entre bloques no resuelve ningún conflicto y, en cambio, conduce al desastre. Xi da estas declaraciones en momentos en los que Estados Unidos lleva a cabo acciones y decisiones geopolíticas que han incomodado a Pekín, como las visitas diplomáticas a la isla rebelde de Taiwán y la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la isla de Palawan, ubicada en el archipiélago Spratly, un territorio que ha ocasionado discrepancias políticas en la zona, ya que sus islas e islotes están repartidas entre Vietnam, China, Taiwán, Filipinas, Brunéi y Malasia. Washington ha dicho abiertamente, desde hace años, que apoya a Filipinas. El mandatario considera que a nadie le conviene un conflicto en esta zona, puesto que es trascendental para el comercio global. "Nuestra región, que representa un tercio de la población mundial, más del 60% de la economía global y cerca de la mitad del comercio mundial, es el cinturón de crecimiento más dinámico del mundo. Los miembros de esta región hemos recorrido un largo camino en favor del desarrollo económico y, seguramente, escribiremos un capítulo aún más brillante en los próximos años", señaló. Aunque observa que la tendencia de esta región es la cooperación, la paz y la estabilidad, el presidente chino también reconoce que el planeta ha ingresado a "un nuevo periodo de fluidez y cambio", marcado principalmente por las tensiones geopolíticas, la crisis económica, el alza de los energéticos, la crisis alimentaria y la creciente deuda de los países.

