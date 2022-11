https://sputniknews.lat/20221117/kamala-harris-visitara-una-isla-del-pacifico-en-disputa-otra-provocacion-de-eeuu-a-china-1132569818.html

Kamala Harris visitará una isla del Pacífico en disputa: ¿otra provocación de EEUU a China?

A tres meses de la visita diplomática de la legisladora estadounidense Nancy Pelosi que desestabilizó las relaciones entre China y Taiwán, Estados Unidos... 17.11.2022, Sputnik Mundo

La Casa Blanca anunció que la vicepresidenta Kamala Harris visitará la isla filipina de Palawan, que se ubica dentro del Archipiélago Spratly, un territorio que ha ocasionado discrepancias políticas en la zona, ya que sus islas e islotes están repartidas entre Vietnam, China, Taiwán, Filipinas, Brunéi y Malasia. La llegada de la mano derecha del presidente Joe Biden está prevista para el 22 de noviembre y tiene el objetivo de demostrar el apoyo norteamericano a "nuestro aliado filipino en la defensa del orden marítimo internacional basado en normas en el mar de China Meridional", de acuerdo con un comunicado emitido por la Casa Blanca. La eventual visita de Harris a la isla de Palawan está enmarcada dentro de una disputa geoestratégica entre China y Estados Unidos por las islas del Pacífico. En 2015, un buque de guerra estadounidense atravesó la zona de islas y arrecifes en el mar de China Meridional, precisamente en la zona del archipiélago Spratly. En ese momento, Washington aseguró que se trató de un viaje para demostrar el apego al derecho internacional, pero en Pekín la acción no fue vista con buenos ojos. Esta región de islas se ubica entre China, Vietnam, Malasia y Filipinas.Pekín ha utilizado algunos arrecifes de coral, a los que ha dotado de infraestructura artificial, para que puedan ser utilizados por sus flotas aéreas para despegar. El Gobierno de Xi Jinping asegura que se trata de un plan civil enfocado a la pesca y la oceanografía. Sin embargo, también tiene bases militares, igual que las otras naciones que las disputan. Washington no cree en la explicación de los chinos y sostiene que se trata de "aguas internacionales" que pueden ser utilizadas por todos. China reclama las islas desde 1988, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos. Para llegar a Hong Kong vía marítima, es necesario que las embarcaciones atraviesen esta región. Por lo tanto, quien tenga el control del archipiélago Spratly, tendrá mayores facilidades para encumbrarse como una potencia en el comercio internacional. La pandemia de COVID-19 demostró que buena parte del planeta depende de las cadenas de suministro chinas. Por eso, esta próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris podría ser otro punto de quiebre geopolítico en Asia-Pacífico. Durante la cumbre entre Estados Unidos y la ASEAN en mayo de 2022, Washington destinó 60 millones de dólares en nuevas iniciativas de la Guardia Costera para el Sudeste Asiático. "Y ahora, en su compromiso con la Guardia Costera de Filipinas, que se ha beneficiado de la asociación, la formación y el equipamiento de Estados Unidos, verá de primera mano los resultados de esta asociación y debatirá cómo reforzarla aún más con nuevos fondos e iniciativas", dijo el Gobierno estadounidense. Las relaciones diplomáticas entre Washington y Pekín entraron en un periodo tenso luego de que en agosto pasado, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara la isla rebelde y autónoma de Taiwán pese a las advertencias del gigante asiático de que no lo hiciera. China interpretó el viaje de Pelosi como un desafío a su integridad territorial y a su soberanía. El politólogo turco Baris Adibelli dijo a Spuntik que "el futuro de la geopolítica se determinará en la región de Asia-Pacífico", debido a la tendencia de crecimiento que presentan China y la India como potencias del comercio internacional.

