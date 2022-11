https://sputniknews.lat/20221117/lopez-obrador-cuestiona-acusacion-contra-presidente-castillo-en-el-congreso-de-peru-1132563028.html

López Obrador cuestiona acusación contra presidente Castillo en el Congreso de Perú

López Obrador cuestiona acusación contra presidente Castillo en el Congreso de Perú

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó una demanda constitucional que analiza el Congreso de Perú y que... 17.11.2022, Sputnik Mundo

La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió tramitar la denuncia constitucional contra Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.López Obrador expresó que el jefe de Estado peruano "no tiene mayoría (en el Congreso), ahí está sin poder hacer nada, y al conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país".El presidente peruano enfrenta seis investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato.AMLO, como también es conocido el mandatario mexicano, consideró además que hay un componente de "racismo" en el proceso contra Castillo."En este caso, que lo consideran de la sierra, se le añade el racismo, entonces no lo quieren (al presidente peruano)", afirmó López Obrador, tras informar que desistirá de impulsar una reforma constitucional del sistema electoral, por no contar con la mayoría calificada en el Congreso.El Ministerio Público de Perú presentó el pasado 11 de octubre una denuncia constitucional contra Castillo y dos exministros, acusados de participar en "una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado".Castillo está invitado a participar en la Cumbre del Pacífico, del 24 al 26 de noviembre próximos en esta capital, donde Perú debe recibir de México la presidencia pro tempore del grupo latinoamericano, integrado también por Colombia y Chile.

